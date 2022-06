Carcará é resgatado após invadir casa de idoso no Rio Vermelho

Um idoso foi surpreendido com a visita de um carcará encontrado no quintal de sua casa, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na tarde de quinta-feira (2). Assustado com o animal, ele acionou a 12ª Companhia Independente da Polícia Militar.

“Ele é um idoso e realmente ficou com muito medo. Quando entrou em contato conosco pedi para que ficasse calmo, pois, uma guarnição nossa estava nas proximidades”, contou a comandante da 12ª CIPM, major Érica Patrícia.

Os policiais foram até o local e resgataram o animal silvestre, levaram para a sede da 12ª CIPM e, em seguida, para a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) para ser devolvido à natureza.