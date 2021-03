Cardeal da Silva não registra morte por Covid-19 há sete meses

A cidade de Cardeal da Silva completou, no último domingo (14), sete meses sem registrar óbitos associados ao coronavírus, na contramão da alta de infecções e mortes causada pela segunda onda da pandemia na Bahia. Segundo a assessoria de imprensa do município, a cidade continua sem registrar falecimentos em decorrencia da Covid-19 até a manhã desta terça-feira (16).

Com dois óbitos registrados na pandemia, Cardeal da Silva representa 0,01% no índice de mortalidade pelo vírus no Estado. As duas situações fatais aconteceram nos meses de agosto e maio, que também foi o período em que houve o primeiro caso na cidade.

No município, a população conta com profissionais da saúde em quatro postos e em uma unidade de pronto atendimento para garantir assistência nesse período de pandemia, nesses locais acontece também a oferta de testes para detecção do vírus mediante solicitação médica.

“Assumir a responsabilidade de cuidar de gente em meio à uma crise sanitária não é a tarefa mais fácil, no entanto, com a colaboração da população em diálogo com uma gestão que se propõe a adequar as medidas dentro da realidade das pessoas fica mais fácil. Um governo participativo consegue alcançar a sensibilidade dos cidadãos, acredito que é o ‘segredo’ do sucesso para manter vidas salvas na cidade”, explicou o prefeito Branco Sales (PP).

Os órgãos vinculados ao trabalho preventivo, como a Vigilância Sanitária realiza inspeções diárias em estabelecimentos na cidade para conter as práticas ilícitas que descumpram os protocolos sanitários, importantes para evitar a disseminação do vírus.

Mesmo com aproximadamente 10 mil habitantes, a Prefeitura suspendeu o pagamento de IPTU temporariamente; prolongou por 90 dias os alvarás para funcionamento do comércio sem intervenção; ofertou de cesta básica para os munícipes de baixa renda; disponibilizou mototaxistas vinculados à gestão para delivery do comércio local.