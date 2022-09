Cardiologista Jadelson Andrade é empossado na Irmandade do Senhor do Bonfim

O médico cardiologista Jadelson Andrade, foi empossado na Irmandade do Senhor do Bonfim no último sábado, (10). O título foi concedido durante uma missa solene celebrada pelo Padre Edson Menezes.

Diretor Superintendente do Hospital da Bahia, Jadeslon recebeu "ôpa", como é chamada a Medalha Devocional, e um diploma. Ele estava acompanhado da esposa, a também médica Tânia Andrade, e da filha Mariana Andrade, que seguiu os passos do pai e também é cardiologista.

O ato foi presidido pelo Juiz em exercício, Carlos Roberto Farias, e coordenado pelo Irmão Antônio Carvalho, Diretor do Cerimonial da Basílica. Após a solenidade, o casal seguiu para um coquetel oferecido pela própria Irmandade.

O Irmão José Henriques Ramos é autor da proposta de ingresso de Jadelson como novo membro da Irmandade. A aprovação ocorreu por aclamação.