Carga com mais de 3 toneladas de maconha é apreendida na Bahia

Uma carga de 3,2 toneladas de maconha foi apreendida em um caminhão na manhã deste domingo (10), na BR-116, na região de Jequié, sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga era transportada escondida em meio a caixas de verduras vazias.

Durante uma fiscalização de rotina, o caminhão foi abordado na altura do KM 677. Os policiais rodoviários notaram que o compartimento de carga do veículo, que suspotamente levava verduras, estava cheio de caixas vazias. Isso fez com que partissem para uma busca mais intensa.

Na revista ao caminhão, eles acharam 160 pacotes de maconha escondidos abaixo das casas vazias. Pesada, a droga chegou a 3.250 quilos.

Primeiro, o motorista de 39 anos afirmou que foi contratado para buscar castanhas em Feira de Santana e depois retornaria para a cidade de onde saiu, Paranavaí, no Paraná. Depois, questionado sobre a maconha, afirmou que foi contratado para levar o caminhão até Feira por R$ 30 mil. Ele recebeu voz de prisão em flagrante.

Além da maconha, foram apreendidos R$ 364 em espécie, três celulares e uma sacola preta com roupas. Tudo foi levado a polícia local, para onde também foi encaminhado o caminhoneiro.