Carga de celulares e eletrônicos avaliada em R$ 620 mil é apreendida na Bahia

Celulares, equipamentos eletrônicos e dezenas de outros itens foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Vitória da Conquista , no sudoeste baiano, na manhã deste domingo (27). A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de combate a criminalidade no KM 830 da BR- 116. Em nota, a PRF informou que foi dada ordem de parada a um ônibus interestadual que faz a linha São Paulo (SP) x Natal (RN) e, durante os procedimentos de fiscalização, foram encontrados dezenas de eletrônicos e celulares de última geração, totalizando 130 itens.

Todo o material estava acondicionado em duas caixas dentro do compartimento de carga do veículo, sem qualquer documentação comprobatória. Entre os produtos apreendidos estão 38 celulares Iphone modelo 12 Pro Max, seis celulares Iphone modelo XR; três Ipad modelo 8 th Generation, 13 Relógios Apple Watch Série 3; 35 relógios Apple Watch Série 6; 15 fones Air Pods; 10 fones Air Pods Pro e dez Carregadores USB.

Dois passageiros foram identificados como responsáveis pelo transporte das mercadorias. Eles disseram que levariam os produtos para a capital sergipana. Diante das circunstâncias, todo o material apreendido e os envolvidos foram apresentados na Secretaria da Receita Federal para adoçaõ das medidas administrativas legais.

Previsto no art. 334 do Código Penal, o crime de Descaminho que é o ato de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, representa uma concorrência desleal com os comerciantes regularmente instalados e diminui os empregos com Carteira de Trabalho assinada no país.