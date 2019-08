Carga de maconha avaliada em R$ 6 milhões é apreendida em São Marcos

Dois casais foram presos e pouco mais de meia tonelada de maconha foi apreendida, na noite de sexta-feira (9), no bairro de São Marcos em Salvador. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) uma denúncia anônima levou os policiais até o bairro de Pirajá, de onde partiram Erica Aragão Medeiros, 26 anos, Ueliton Leal Rodrigues, 36, Andreia Lopes Santos, 45 anos e Jean Oliveira Santos, 27, em dois carros. Os policiais acompanharam o quarteto até o bairro de São Marcos.

Foto: Divulgação/SSP-BA

"O grupo entrou num casa e saiu carregando caixas que foram guardadas nos carros. Assim que eles iniciaram o deslocamento pra outro ponto foram cercados e abordados. Nas caixas foram encontrados tabletes de maconha pesando, no total, cerca de 600 kg, duas balanças e embalagens plásticas vazias", afirmou a SSP-BA, em nota. A estimativa é que a carga seja avaliada em aproximadamente R$ 6 milhões, segundo a SSP-BA.

As drogas foram localizadas por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) BTS e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), que seguirá com as investigações sobre a origem e destino da droga.