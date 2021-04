Carga de medicamentos avaliada em R$ 800 mil é recuperada na Bahia

Uma carga de medicamentos avaliada em R$ 800 mil foi recuperada pela Polícia Civil, em Rafael Jambeiro, no Centro-Norte do estado, nesta quarta-feira (7). O caminhão foi roubado na BR-242, nas proximidades do mesmo município.

Segundo a polícia, os bandidos esperaram o caminhão de aproximar e atiraram contra o veículo para obrigar o motorista a parar. Em seguida, renderam o trabalhador e o levaram para um cativeiro, onde ele foi ameaçado.

Equipes da Delegacia de Repressão a Roubos de Cargas (Decarga) surpreenderam os assaltantes no momento que eles se preparavam para descarregar o material, em uma casa na zona rural. Houve confronto e dois homens foram presos na ação. Outros dois conseguiram escapar.

A polícia não informou como descobriu o assalto, mas disse que os dois criminosos presos foram autuados em flagrante por roubo triplamente qualificado. Além da carga recuperada, no local também foi apreendido um aparelho bloqueador de sinais.