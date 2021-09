Carga horária de 230 professores da rede estadual vai dobrar

A carga de professores da rede estadual vai dobrar. O Governo do Estado anunciou a mudança neste sábado (11). Inicialmente, serão 230 profissionais afetados e que passarão de 20h para 40h semanais de trabalho.

A mudança foi publicada no Diário Oficial de hoje, através da Portaria 1441/2021, da Secretaria da Educação do Estado (SEC). No documento consta a primeira lista com o nome dos 230 profissionais.

Segundo o governo estadual, com a mudança será possível conceder acréscimo no valor do salário base dos profissionais que tiveram as suas solicitações deferidas.

De acordo com o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, a iniciativa valoriza a carreira do professor do ensino público. "A ampliação da carga horária é um sonho para muitos professores, que agora poderão dedicar mais tempo às escolas, aos estudantes e ter maiores ganhos salariais. Isto mostra a responsabilidade do Estado com o quadro do magistério público estadual, com a valorização da carreira e, consequentemente, o foco na melhoria da qualidade da Educação", afirmou.

A superintendente de Recursos Humanos da SEC, Rosário Muricy, também falou sobre a importância da iniciativa. "Estes professores irão atuar em diferentes componentes curriculares e suprir eventuais demandas nas unidades escolares da rede estadual de ensino", destacou.

A superintendente também explicou que as solicitações da alteração de carga horária dos demais professores, que já deram entrada em seus processos, estão sendo analisadas para futuras publicações no Diário Oficial.