Cargos federais: únicas chances abertas estão em universidades e institutos

Ainda que a maioria dos concursos abertos no momento seja nas esferas estaduais e municipais, o concurseiro que busca uma carreira federal não pode perder as esperanças. Há pelo menos 26 concursos federais com inscrições abertas que somam 889 vagas, todas em universidades e instituições federais de ensino para cargos de nível médio e superior.

Os salários passam de R$ 10 mil (veja na tabela). No total, somando todas as esferas, o Brasil tem 13.583 vagas acumuladas em 166 concursos. Apesar de serem federais, as universidades e institutos de ensino têm autonomia própria, por isso respondem pelas vagas que estão abertas, como explica o coordenador de Carreias de Tribunais do AlfaCon, Thállius Moraes. “São concursos que estão em alta e bem interessantes. A ideia é sempre pegar o edital, dar uma analisada e estudar com base nesse material”.

Quanto ao número de vagas, o Instituto Federal Baiano (IF Baiano) reúne a quantidade mais expressiva na soma de dois concursos. Um edital prevê a contratação de 36 profissionais. O outro é para 109 professores no Processo Seletivo Simplificado (Reda). No primeiro, o prazo é até 16 de julho. Já no segundo, termina nesta quinta-feira (06). Edital e inscrições em ifbaiano.edu.br.





10 CONCURSOS FEDERAIS COM MAIORES SALÁRIOS Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Universidade Federal de Goiás (UFG) 10 R$ 9.600,92 Superior 23/07 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 34 R$9.600,92 Superior 21/07 Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) 56 R$10.058,92 Superior 12/07 Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 23 R$9.616,18 Superior 08/07 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (PE) 20 R$9.600,92 Superior 03/07 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (PR) 133 R$9.600,92 Médio e Superior 01/07 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 12 R$4.638,66 Médio e Superior 07/07 Universidade Federal do Cariri (UFCA) 25 R$4.638,66 Médio e Superior 03/07 Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) 38 R$4.180,66 Médio e Superior 07/07 Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 86 R$4.180,66 Superior 23/07





Política de conteção

O fato é que não é de hoje que o concurseiro vem sentindo falta do lançamento de concursos federais, sobretudo, com maior volume de vagas e altos salários. E postos como estes devem ficar ainda mais escassos. Segundo o Ministério da Economia não há previsão de autorização para novos concursos em 2019, só em “casos emergenciais”.

Ainda de acordo com o Ministério, os certames que serão realizados este ano foram autorizados no ano passado. Na lista constam quatro concursos, que aconteceram em 2018 mesmo. Outro entrave, além do orçamento, está nas novas regras para lançamento de concursos federais, em vigor desde 1º de junho.

A medida aumentou ainda mais o rigor, visto que antes de pedir abertura de concurso, os órgãos proponentes deverão provar que tentaram outras formas de preenchimento dos postos, como remanejamento de pessoal e digitalização de serviços.

“Um exemplo (do rigor) é o INSS, que eles estão segurando, mas se não tiver, o órgão vai entrar em colapso por falta de servidores. Mais hora, menos hora, a gente vai ter que ter esses editais”, acredita Moraes.

Apesar da indefinição, o candidato deve se preparar, antes mesmo do lançamento dos concursos. “Os editais são extensos, as provas exigentes e a concorrência é alta. Logo, a preparação com antecedência é importante”.





CONCURSOS INDEFINIDOS

INSS Em abril deste ano, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou à presidência do INSS e ao Ministério da Economia que o concurso fosse autorizado em um prazo de 30 dias - o que ainda não aconteceu. O motivo da recomendação é o déficit de pessoal no órgão. De acordo com o MPF, a deficiência chega a 19 mil funcionários. O pedido de concurso encaminhado ao governo prevê 7.888 vagas. A justifica do Ministério da Economia é que a falta de recursos orçamentários impede a abertura do certame neste momento. O MPF confirmou que uma ação civil pública contra o Ministério está sendo elaborada. O último concurso do INSS foi há 4 anos, com 950 vagas. A organização ficou por conta da Cebraspe.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF) Em entrevista na última semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que “os concursos da PRF e PF serão exceções”, ou seja, serão realizados. Ao CORREIO, a PF disse em nota que “há um concurso em andamento para o preenchimento de 500 vagas”. Em relação à PRF, o último pedido encaminhado pelo órgão prevê 4.435 vagas com salários de até R$ 10.357,88. Em nota, a PRF informou que até o presente momento não recebeu qualquer liberação. O certame mais recente aconteceu também em 2018 com oferta de 500 vagas, organizado pela Cespe/ Unb.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) O concurso autorizado em maio deste ano prevê a contratação de 234.416 profissionais para atuarem no Censo de 2020. Porém, de acordo com o Ministério da Economia, a data de provimento está prevista para janeiro de 2020. O último concurso do IBGE foi em 2015. A banca organizadora do certame foi a FGV (Fundação Getúlio Vargas). Foram ofertadas 600 vagas.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) Em entrevista recente o presidente do Instituto, Eduardo Bim, confirmou a necessidade de abertura de um novo concurso. A autarquia conta só com 53% dos servidores do seu quadro ideal. O último requirimento, feito em 2018, foi negado. Uma nova solicitação foi feita com a previsão de 2.054 vagas. Porém, o concurso ainda não entrou no quadro dos certames autorizados pelo Ministério da Economia.