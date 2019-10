Carioca cantará músicas gregorianas na canonização de Irmã Dulce; veja vídeo

Irmã Dulce amava ouvir música brasileira, especialmente o forró e Roberto Carlos. Mas também gostava das canções religiosas que falavam da Virgem Maria. Neste domingo (13), pela voz do cantor lírico carioca João Isaac Marwues, 25 anos, essas canções estarão na cerimônia de canonização da freira baiana que acontecerá no Vaticano.

João conta que ainda não sabe o repertório da missa, mas destaca a Salve Regina (oração da Salve Rainha) deverá compor o repertório da cerimônia do Vaticano e também da missa que acontecerá na segunda-feira (14), também em Roma.

João é barítono e estuda composição em Roma. Ele integra dois corais no Vaticano - o coro guia e o cabido da capela Júlia.

"Vim para cá a convite do cardeal Dom Orani Tempesta, do Rio de Janeiro, para representar o Brasil em um congresso de arte sacra em 2017. Acabei me encantando pela Itália e decidi morar aqui ", explica João, que tem mestrado em música sacra, e atualmente faz curso de autoformação em composição na Academia Nacional de Santa Cecília, em Roma. A instituição existe desde o século 16.

"É importante para o Brasil ter uma santa brasileira. Vejo esse momento como uma expansão do Brasil dentro da da igreja"

Católico, João conta que está lisonjeado de participar das homenagens para Dulce. "Eu não conheço bem a história dela mas sei que ela teve uma importante missão em servir ao próximo. Me sinto muito honrado de participar das celebrações para ela" , explica João que só saberá o repertório que cantará na véspera - fato que é comum nas missas do Vaticano que participa.

