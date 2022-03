Carla Diaz nega ter sofrido agressões do namorado vereador; entenda

A atriz Carla Diaz foi até suas redes sociais negar os boatos de que ela teria sido vítima de agressão por parte de seu namorado, o vereador Felipe Becardi, de São Paulo. Em texto postado nesta segunda-feira (28), a ex-BBB declarou que "estão mais uma vez criando mentiras" sobre a sua vida pessoal, "e desta vez com assunto extremamente sério".

No desabafo, Carla afirmou que a notícia é falsa e que, caso fosse verdade, jamais iria se calar. "Nunca ficaria quieta com algo tão grave, diariamente mulheres sofrem com o feminicídio e é um absurdo ver pessoas inventando uma situação com um assunto tão sério! Não posso deixar que isso seja banalizado e ainda envolvendo meu nome. Mulheres sofrem e morrem todo dia!", disse.