Carla e Arthur vivem romance fora do BBB 21; encontros são constantes

Carthur está de volta. Após o BBB 21, Carla Diaz e Arthur mantém o romance "aqui fora". De acordo com o jornal Extra, os pombinhos conseguiram se acertar após viverem altos e baixos durante o reality.

A intenção dos dois agora é manter o namoro no sigilo, tanto que nenhum menciona o assunto em suas redes sociais. No entanto, os vizinhos de Arthur têm visto constantemente a presença da loira na casa do menino de Conduru e entregaram o affair.

Carla Diaz já foi vista entrando e saindo várias vezes do condomínio onde Arthur mora, no Rio de Janeiro. Os encontros ocorrem em horários de pouco movimento, para manter a descrição. Mesmo assim, a atriz foi reconhecida.

Na última terça-feira (8), durante uma live com Gilberto, Pocah e Thais, Carla foi focalizada enquanto Arthur estava online. Ambos ficaram bem desconcertados e reacenderam a torcida dos fãs.

Os amigos do crossfiteiro garantem que ele está completamente apaixonado por Carla, que decidiu dar uma nova chance para Arthur ser seu parceiro no jogo e na vida.

"Mas ela ainda sente receio do julgamento que teve aqui fora com sua eliminação e tudo o que viu e ouviu sobre ele no confinamento”, disse uma fonte ao jornal Extra.