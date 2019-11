Carla Perez compartilha momento íntimo com massagem de Xanddy

Carla Perez e Xanddy ainda estão curtindo as comemorações dos 18 anos de casamento. Carla compartilhou um momento de relaxamento e descontração nesta sexta-feira (8) ao lado do marido em um resort de luxo, nas Maldivas.

Na foto, Carla aparece deitada enquanto recebe uma massagem de Xanddy. “Teve massagem ao som do mar, incrível demais”, escreveu na legenda da imagem. O casal tem dois filhos: Camilly Victória e Victor Alexandre.

A ilha é última parada do casal, que já passou por Dubai. Com direito a voo na primeira classe da Emirates Airlines, uma das mais luxuosas companhias aéreas do mundo, Carla Perez compartilhou com os fãs, no Instagram, os momentos da viagem com o companheiro no fim de outubro.

"É tão bom sonhar. Melhor ainda é quando se tem alguém para sonhar juntinho! Amo sonhar os seus sonhos, pois os seus são os meus! Meu parceiro de vida, meu amor Xanddy, que o Senhor continue realizando nossos sonhos! Essa viagem é mais que especial para nós", declarou Carla com a hashtag 'Bodas de Turquesa'.

Xanddy também compartilhou uma foto no Instagram. "O mundo inteiro sabe, e você mais ainda, o quanto eu quero ficar velhinho ao seu lado e realizarmos sonhos juntinhos assim, amor da minha vida. Vamos celebrar nossa união, conforme o Senhor nos permitiu e abençoou! Eu te amo!", escreveu o cantor.

Xanddy e Carla em viagem luxuosa de comemoração