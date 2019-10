Carla Perez e Xanddy comemoram 18 anos de casamento com viagem a Dubai

A paixão pela dança e pela música uniu Carla Perez e Xanddy há 18 anos. Em comemoração a quase duas décadas de casamento, os dois fazem uma viagem para Dubai e Maldivas. Carla Perez foi dançarina do É o Tchan nos anos 1990 e alcançou grande sucesso na época. Xanddy é vocalista do grupo Harmonia do Samba e conheceu a dançarina em 1999.

O casal tem dois filhos: Camilly Victória e Victor Alexandre. Com direito a voo na primeira classe da Emirates Airlines, uma das mais luxuosas companhias aéreas do mundo, Carla Perez compartilhou com os fãs, no Instagram, os momentos da viagem com o companheiro para Dubai. "É tão bom sonhar. Melhor ainda é quando se tem alguém para sonhar juntinho! Amo sonhar os seus sonhos, pois os seus são os meus! Meu parceiro de vida, meu amor Xanddy, que o Senhor continue realizando nossos sonhos! Essa viagem é mais que especial para nós", declarou Carla com a hashtag 'Bodas de Turquesa'.

Xanddy também compartilhou uma foto no Instagram nesta terça-feira, 22. "O mundo inteiro sabe, e você mais ainda, o quanto eu quero ficar velhinho ao seu lado e realizarmos sonhos juntinhos assim, amor da minha vida. Vamos celebrar nossa união, conforme o Senhor nos permitiu e abençoou! Eu te amo!", escreveu o cantor.