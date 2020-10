Carla Perez fala do primeiro clipe da filha: 'Emoção toma conta'

Filha de Xanddy e Carla Perez, Camilly Victória, 18 anos, resolveu seguir os pais e iniciar uma carreira artística. Nos EUA, onde a família mora, ela se prepara para lançar o primeiro clipe, de uma música sem nome divulgado.

A eterna loira do Tchan compartilhou pelo Instagram a emoção que está vivendo com esse momento da filhota. "+ 1 dia de gravação do 1º trabalho da filhota @camillyvictoria e a emoção já toma conta de mim. Fazer parte da realização do sonho de um filho, é algo indescritível. Misto de emoções", escreveu.

Ela continua, afirmando que o que a filha está vivendo a faz lembrar do passado. "Passa um filme na cabeça porque nesses dias envolvida no trabalho dela, vieram fortes lembranças do início da minha carreira e o quanto minha mãe batalhava ao meu lado e sonhava junto comigo".

Camilly anunciou no último dia 1º que iria iniciar na carreira musical. "Trabalho direto do coração chegando. Quase tudo pronto para lançar para vocês", escreveu ela, com uma foto dentro de um estúdio.

Ela já deu canjinha em público. Em 2017, quando tinha 15 anos, ela participou da gravação do DVD do Harmonia do Samba com o pai, em Brasília. Ela cantou "Ninguém explica Deus" ao lado de Xanddy e de Clovis Pinho.

(Foto: Reprodução/Instagram)