Carla Perez sai em defesa de Xanddy após acusação de intolerância religiosa

A cantora e apresentadora Carla Perez saiu em defesa do marido, Xanddy, que foi acusado de intolerância religiosa por não cantar alguns trechos da música "Raiz de Todo Bem", famosa na voz de Saulo. "Sou suspeita a falar, mas não posso me calar! Acredito que sou a pessoa que mais te conhece na terra depois da sua mãe. Jamais escolheria para minha vida, para ser pai dos meus filhos, um homem desrespeitoso, preconceituoso ou algo do tipo", escreveu Carla, que tem dois filhos com o cantor.

"Machuca, dói demais ver inverdades proferidas irresponsavelmente sobre um homem íntegro e respeitador. Que somos falhos? Sim, somos, e vc não seria o único ser do mundo a estar livre disso, mas sei o quanto tenta acertar", acrescentou a eterna loira do Tchan.

Outros famosos também deixaram comentários de solidariedade para Xanddy. O cantor Lincoln Sena elogiou o amigo. "Vc é em Gentleman professor. Até em momentos desafiadores vc destriibuiu flores", escreveu. Anitta também apoiou Xanddy, afirmando que o "povo tem é que parar de criar problema". "Amigo, querido, internet hoje em dia tá fácil não. Todo mundo sabe que sou do batuque e tá lá Xanddão cantando na minha casa todo ano. Deu esse abraço gostoso aí em meu guia do candomblé e a festa seguiu com gente de todo tipo. Tinha amigo da igreja, do axé, família da mamãe católica. E enquanto escrevo isso pra você coincidentemente escuto a música "Me ajude a melhorar" do Eli Soares que é uma das minhas músicas favoritas principalmente quando quero rezar. Povo tem é que parar de criar problema com tudo e cuidar da natureza que seguem destruindo enquanto pregam na internet. Quando acabar a natureza nao vai ter oxigênio nem pra cristão nem pra católico nem umbanda nem candomblé nem mais nada", afirmou.

O também cantor Flavio Venturini deixou um breve recado. "Você é um ser de luz". Tony Salles demonstrou seu apoio: "Você é um exemplo de pessoa, meu irmão, e quem te conhece sabe bem disso. Fique em paz e receba nosso carinho". "Quem te julga, jamais conhece seu coração. Te amamos", escreveu Katê.

O cantor fez um post ontem nas suas redes sociais com um longo texto negando ser intolerante e pedindo desculpas caso tenha ofendido alguém. “Fui acusado de ser intolerante religioso e exposto na internet, onde pessoas que não me conhecem intimamente estão, infelizmente, reduzindo o meu caráter de forma irresponsável e tóxica. Eu respeito e amo o ser humano seja ele católico, espírita, umbandista, candomblecista, judeus, budistas, evangélico... Acima de tudo procuro respeitar a história, particularidade e trajetória de todos, aprendendo a cada dia”, iniciou.

“Muitas vezes, encontro nas incontáveis viagens que faço pessoas das religiões de matrizes africanas (principalmente na minha terra, na Bahia) e quase sempre, recebo um abraço gostoso, que vem acompanhado de palavras doces e, obviamente, tento corresponder à altura. Eu sou assim, gosto de ser assim. Quem me conhece sabe. De qualquer forma, peço perdão se ofendi alguém. Do fundo do meu coração, acreditem, não houve intenção de machucá-los. Que Deus abençoe a todos!”, finalizou.

Denúncia

Fã do Harmonia do Samba, a atriz Luana Xavier acusou o líder da banda de intolerância religiosa. A denúncia foi acompanhada de um vídeo e um longo texto, no qual ela relata que Xanddy evitou cantar trechos que faziam referência ao candomblé na música Raiz de Todo Bem, cantada originalmente por Saulo.

"Sou muito fã do Harmonia do Samba, há muitos e muitos anos. Já fui em inúmeros shows deles: aqui no Rio, em Salvador e até em Vitória. Mas hoje me decepcionei bastante com o Xanddy. Que ele é evangélico e fala bastante sobre sua religião, inclusive em shows, disso todo mundo sabe. E definitivamente não é um problema. Porque falar da nossa própria religião é um direito que nos compete", iniciou o relato.

Luana Xavier compartilhou trecho da apresentação em que cantor deixa de cantar termos referentes ao candomblé (Foto: Divulgação)

No decorrer do texto, ela explica que o motivo foi a omissão de algumas palavras, como o "candomblé" e "Senhor do Bonfim. "Peço que reparem no vídeo. Comecei a filmar depois de um minuto de música rolando porque eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Pois bem... Xanddy suprimiu a frase 'do canto Candomblé' durante toda a música. Um desrespeito sem tamanho", contou Luana. No vídeo, de fato, é possível perceber vários trechos da música que Xanddy não canta, incluindo menções ao Senhor do Bonfim, uma representação tipicamente católica, além da frase citada por ela.

