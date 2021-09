Carla Zambelli é intimada a depor à PF sobre plano de atos antidemocráticos

Foto: Agência Brasil

A deputada federal Carla Zambelli (PSL) foi intimada, neste sábado (4), a prestar depoimento à Polícia Federal no âmbito do inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga a organização de atos antidemocráticos. A determinação foi do ministro Alexandre de Moraes.

Segundo o portal R7, a audiência deve acontecer na manhã desse domingo (5). "Mesmo sem ter acesso aos autos, em respeito a Polícia Federal e a Constituição, me farei presente. É certo que para mim, o mar ficará agitado após essa oitiva, mas nada impedirá que mantenha minhas convicções e acredite naquilo que sempre defendi", afirmou a deputada em nota.

No texto, a parlamentar mantém a convocação para as manifestações marcadas para a terça-feira (7). O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve participar dos atos em Brasília e em São Paulo. É com esse mesmo espírito que conclamo a todos meus amigos, eleitores e cidadãos brasileiros a comparecerem às manifestações da Nova Independência com o propósito de pacificar o país", afirmou.

Na sexta-feira, também por determinação de Moraes, dois mandados de prisão foram expedidos contra o caminhoneiro Zé Trovão e o blogueiro conservador Wellington Macedo, que foi preso nessa sexta (3). Os dois são suspeitos de incentivar manifestações violentas e de promover ataques contra a democracia.

Em discurso a apoiadores em Caruaru, neste sábado (4), Bolsonaro voltou a fazer críticas aos ministros do STF e convocou apoiadores para os atos de terça-feira.