Carleto: com o lateral em campo, desempenho do Vitória é de 63%

Em 37 rodadas, o Vitória conseguiu 45 pontos nesta edição da Série B. Dezenove desses pontos foram conquistados com Thiago Carleto em campo. Em números crus, o lateral do Vitória contribuiu com 42% dos pontos do Leão no campeonato. Só que tem um detalhe importante nessa equação. Carleto participou de apenas 10 jogos com a camisa vermelha e preta.

Não é exagero dizer que o efeito Carleto catapultou o Vitória na competição, assim como lateral costuma fazer com a bola em suas cobranças de falta e escanteio. A arma, contudo, é sua perna esquerda: a canhotinha potente e venenosa deixou os goleiros da Série B em apuros.

Antes da estreia do camisa 50, contra o Oeste, no dia 8 de outubro, o Vitória tinha 26 pontos na tabela de classificação. A média era de um ponto por jogo e o aproveitamento de apenas 33%.

Carleto foi aquele jogador de chegar e vestir a camisa. Os números provam isso: desde que desembarcou no clube, só não foi titular por forças maiores. No caso, a suspensão automática que precisou cumprir no duelo com o América-MG, em partida que o Vitória acabou derrotado por 2x1.

Dentro de campo, o lateral só perdeu o jogo contra o Londrina no já longínquo 18 de outubro. Fora isso, o atleta de 28 anos acumula cinco vitórias e quatro empates. Considerando os jogos que ele disputou, o desempenho do Vitória sobe para 63%, quase o dobro que o paulista de São Bernardo do Campo encontrou em sua chegada.

A boa consistência defensiva passa batida por conta das repetidas vezes que Carleto criou perigo no ataque. Em participações diretas, foram quatro assistências e três gols. Vale salientar que, destes sete lances, apenas em um Carleto não ‘garantiu’ ao menos um ponto para o Vitória.

Isso porque em quase todas as vezes que Carleto surgiu para dar um passe ou fazer gol, o placar estava empatado ou com o Vitória atrás. A duas exceções foram os passes para o gol de Jordy Caicedo, contra o Cuiabá, quando o Leão já vencia por 2x1, e diante do Brasil de Pelotas, quando botou na área a pelota cabeceada por Everton Sena, quando o jogo estava 1x0 para o rubro-negro.

De resto, a participação sempre foi decisiva. No próprio jogo contra o Cuiabá, foi dele o cruzamento para o gol de Everton Sena que virou o placar para o rubro-negro. Depois, apareceu em duas rodadas seguidas: perante a Ponte Preta, deu passe para o gol de Wesley no momento em que a partida estava 0x0; e com o Figueirense igualou o placar marcando seu primeiro gol, de pênalti.

Suas duas últimas aparições renderam quatro pontos ao Vitória. No embate com o CRB, empatou o jogo marcando de pênalti e, contra o Operário, fez o seu mais belo gol de falta, dando ao Leão os três pontos que jogaram a última pá de cal no fantasma do rebaixamento.

Descanso

O chute que originou o último gol do rubro-negro, na última terça-feira (19), certamente foi o último de Carleto com a camisa do Vitória em 2019. Garantida a permanência, o mais provável é que o técnico Geninho utilize contra o Coritiba, na última rodada, jogadores da base e outros que não tiveram oportunidades durante a campanha conturbada do rubro-negro, conforme o próprio Carleto apontou.

Vivendo lua de mel com a torcida, o lateral indicou uma forte gratidão ao time rubro-negro, a quem credita o retorno pelo prazer de jogar futebol. O contrato dele com o Vitória expira no final de novembro, mas Carleto já manifestou o desejo em escrever novos capítulos de sua história no Leão.

Os jogadores rubro-negros, por sinal, ganharam folga após o jogo contra o Operário e só se reapresentarão na Toca do Leão na próxima segunda-feira (25).

