Carleto comenta luta do Vitória pelo acesso: 'Estamos preparados'

A partir deste fim de semana, o Vitória iniciará a luta pelo acesso à Série A. No sábado (8), às 19h, o Leão encara o Sampaio Corrêa, em casa, no Barradão, pela primeira rodada da segunda divisão. E, após eliminações na primeira fase do Campeonato Baiano e nas quartas de final da Copa do Nordeste, o time quer reconquistar a confiança do torcedor rubro-negro.

Um dos destaques do elenco é o lateral Thiago Carleto. Contratado em outubro passado para ajudar a equipe a se livrar do rebaixamento para a Série C na disputa de 2019, o jogador falou em foco para voltar à elite do futebol.

"A gente sabe que o grande objetivo do clube esse ano é brigar pelo acesso, pelo título. Começamos o ano com esse pensamento, tivemos essa paralisação [por causa da pandemia do coronavírus], voltamos e o pensamento continua. A gente sabe da dificuldade do clube - hoje, muito menos perto daquilo de quando cheguei. Mas ninguém aqui pode esconder que o grande objetivo é subir para a Série A. Acho que hoje estamos preparados", afirmou Carleto.

O lateral também pediu aos fãs do Leão que sigam sonhando com o acesso. "O torcedor, sem dúvida nenhuma, pelas duas eliminações que tivemos, tem toda razão de ficar chateado. Mas em nenhum momento pode deixar de acreditar. O torcedor do Vitória merece, sofrido e merece muito nosso empenho, garra dentro de campo. E a gente tem que, no mínimo, retribuir esse carinho", disse.

Outro assunto que Carleto comentou foi sobre uma suposta transferência dele para outro time. O lateral afastou os rumores sobre essa possibilidade.

"Vou deixar uma coisa bem clara. Quem fez, quem está fazendo (especulação), sou jogador do Vitória. Se teve alguma especulação, não chegou nada até mim. Muito torcedor mandando mensagem, dizendo fica. Aí acontecem duas eliminações e vem mensagem de torcedor falando que eu quero sair. Gente, estou único e exclusivamente focado no Vitória. Em nenhum momento pensei em sair", garantiu Carleto.

"Minha família está bem aqui, não vai ser dinheiro, nada que vai me tirar do Vitória. Eu completei 31 anos, sei o que quero da minha vida, já sofri demais no futebol, assim como também errei e acertei muito. Vou deixar muito claro para todo mundo que está especulando, imprensa que está colocando isso, se há interesse, agradeço de coração. Mas a mim não chegou nada. Se chegou através de empresário, presidente, diretor, enfim. Minha cabeça é uma só: Vitória, focar, apagar essas duas eliminações que estão sendo doloridas porque acho que a gente tinha capacidade de chegar à final e ser campeão das duas competições. Nós trabalhamos para isso, não fomos competentes", falou.

O lateral ainda aproveitou para criticar as especulações sobre sua saída. "Essas coisinhas pequenas, quem está fazendo, para, porque não vai tirar meu foco, direção, que é uma só: com meus companheiros, levar esse clube à primeira divisão. Quero fazer parte desse projeto junto com o presidente, Bruno (Pivetti), todo mundo e com a torcida. Peço aos torcedores para não caírem nisso. Especulações são especulações. Eu vivo de fatos. E o fato hoje é que eu sou jogador do Vitória, estou muito feliz aqui e vou lutar com o que tiver de força para colocar o Vitória na Primeira Divisão".