Carleto é liberado de treino e não deve enfrentar Figueirense

O lateral-esquerdo Thiago Carleto não participou do treino do Vitória realizado nesta terça-feira (10), na Toca do Leão, mesmo sem apresentar lesão ou ter sido suspenso. Alvo de críticas da torcida, o jogador não deve disputar a partida contra o Figueirense e tem saída do clube em pauta. O CORREIO procurou o Vitória, que confirmou que o atleta foi liberado do treino, mas não deu outros detalhes.

Carleto foi contratado pelo Vitória em outubro de 2019, quando o time lutava contra o rebaixamento para a Série C. O atleta foi uma das peças fundamentais para manter a equipe na segunda divisão, com gols decisivos. Logo após o fim da temporada, o rubro-negro anunciou a renovação de contrato do lateral por mais dois anos.

Em 2020, porém, o jogador não jogador não conseguiu repetir o desempenho. No último domingo (8), cometeu o pênalti que originou o gol de empate do Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luis. A Bolívia Querida terminou ganhando por 2x1 e o Vitória encerrou a 20ª rodada na 16ª colocação, com 21 pontos.

Ao todo, Carleto participou de 41 jogos pelo Leão, com nove gols marcados. O Vitória enfrenta o Figueirense nesta quinta-feira (12), às 21h30, no Barradão.