Carleto lamenta empate com o Náutico: 'Tem que prevalecer mando'

O empate sem gols com o Náutico na noite desta quarta-feira (19) prejudicou o Vitória na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado válido pela 4ª rodada da competição fez o rubro-negro sair do G4. O placar registrado no Barradão provocou a queda da 4ª para a 7ª posição. O Leão agora soma seis pontos.

Após o apito final, o lateral esquerdo Thiago Carleto lamentou o fato do Vitória não ter vencido dentro de seus domínios. "Dentro de casa tem que fazer prevalecer mando. Ganhar. É o propósito da gente. Dois empates fora de casa valem mais quando vc tem resultado positivo em casa", afirmou o jogador logo após sair do gramado. "Em competição difícil como a Série B, importante estar somando. Descansar. Temos viagem difícil, jogo importante contra o CRB", acrescentou.

Na estreia da competição, o Vitória venceu o Sampaio Corrêa, no Barradão. Depois, empatou com Figueirense e Ponte Preta fora de casa. O rubro-negro volta a entrar em campo no sábado (22), às 19h, o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Para a partida diante da equipe alagoana, o técnico Bruno Pivetti poderá contar com o retorno do volante Guilherme Rend, que desfalcou o time contra o Náutico porque estava suspenso.