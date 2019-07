Carlinhos Brown fará show beneficente em homenagem aos 40 anos do CORREIO

A convite do Jornal Correio, que está completando 40 anos, o cantor Carlinhos Brown está preparando um show inédito e exclusivo que trará no repertório hits que marcaram sua trajetória profissional. Os ingressos, no valor de R$ 60 (inteira) /R$30 (meia), começam a ser vendidos depois de amanhã. Toda a renda com a apresentação, que será realizada dia 21 de agosto, na Pupileira, a partir das 20h, será revertida para o Instituto dos Cegos da Bahia, entidade que tem Brown como embaixador.

(Foto: Divulgação)