Carlinhos Brown lança álbum infantil com músicas compostas na quarentena

Dez canções que são como manifestos de esperança compõem o novo lançamento do artista Carlinhos Brown na próxima sexta-feira (21), quando chega às plataformas digitais o álbum “Paxuá e Paramim em: A floresta dos rios voadores”.

Compostas, em sua maioria, durante a pandemia, as músicas serão mostradas em live infantil do artista no sábado (22), com transmissão no YouTube e também em canais abertos de emissoras educativas e culturais de sete estados brasileiros.

O lançamento tem seis composições feitas em parceria com Milla Franco e também uma com Arnaldo Antunes. Este é o segundo álbum de Paxuá e Paramim, tendo sido o primeiro, “Carlinhos Brown Kids apresenta Paxuá e Paramim – Vol 1”, lançado no último mês de julho, com seis canções do artista compostas para a Série Pertencimento Ambiental.

“Essa comunhão que buscamos entre a criança e a natureza é, para mim, o significado de futuro. O humano se educa com o tempo. Nós somos uma cadeia de imperfeições, mas já temos consciência e inteligência de que erros passados não podem mais se repetir, sobretudo nos cuidados que devemos ter com a natureza, pois somos parte dela, portanto se trata de uma questão de autocuidado”, defende o músico.

O certo é que, nas novas canções, rios, florestas, pássaros, índios, chuva e sol são cantados e embalados por arranjos musicais que transportam quem ouve para um ambiente solar de fé no futuro.

“O mestre Paulo Freire nos ensinou que a esperança não pode ser mais aquela do esperar e sim a do esperançar - do fazer constante, da tentativa e erro, da criação em movimento. Sou compositor porque fui escolhido em um ambiente da natureza para dar respostas em forma de canções. E é assim que a minha árvore frutifica”, comenta ele.

Live

No dia seguinte ao lançamento do álbum (22), ao lado dos indiozinhos Paxuá e Paramim, o artista apresenta, às 16h, a live “Carlinhos Brown Kids – Proteja-se e cuide do seu planeta”, que também conta com a participação de Milla Franco. A iniciativa é uma parceria com a Neoenergia através de suas distribuidoras Coelba, Cosern, Celpe e Elektro por meio do Programa de Eficiência Energética da Aneel.

O show ao vivo será exibido pelo canal de Paxuá e Paramim no YouTube e por tevês públicas e culturais de sete estados brasileiros – TVE BAHIA, TVT São Paulo, TVE Espírito Santo, TV Aperipê Sergipe, TV Cultura do Pará, TVU do Rio Grande do Norte, TVU de Pernambuco -, possibilitando a transmissão em emissoras abertas de televisão para mais de 300 cidades do país. No dia 4 de setembro, 11h, a TVE Bahia fará uma reexibição do especial.

A partir de repertório de dez canções inéditas, cenário lúdico criado especialmente para o show, coreografias e brincadeiras, o quarteto – Brown, Milla, Paxuá e Paramim – convida a criançada para refletir sobre assuntos sérios: segurança e eficiência energética, visando economia de água, luz e preservação do planeta.

“Além de entreter, queremos comunicar a importância da educação ambiental para crianças de todo o país, e essa parceria que nasceu com a TVE Bahia é muito importante, pois sabemos que muitas delas não têm acesso à internet”, realça Carlinhos Brown.

“Passar mensagens relevantes de forma criativa e divertida, com engajamento e adesão do público infantil é um desafio. A parceria com o cantor nos traz o discurso leve e a participação dos personagens alinhados às crianças geram o resultado esperado. Trazer consciência para os filhos, nos ajuda também a alcançar seus pais. Desta forma, a ideia da live é informar e ensinar, sem perder o momento de descontração”, destaca Marcus de Barros Pinto, superintendente de Comunicação Externa da Neoenergia.

“Na criança, tudo transcende, e eu busco essa fluência”

Quem acompanha a próspera carreira de Carlinhos Brown, que já contabiliza cinco temporadas como técnico do reality musical The Voice Kids, sabe que sua relação com o público infantil não é de hoje. A criação, há seis anos, dos personagens Paxuá e Paramim, indiozinhos dispostos a salvar a natureza, são a culminância do seu envolvimento com temas e questões da infância, que já lhe renderam momentos emblemáticos, como a indicação ao Oscar pela canção "Real in Rio", do filme de animação "Rio".

No Candeal, onde nasceu em Salvador, o músico, que também é arte-educador, sempre atuou como um mobilizador social, formando crianças na arte da percussão, o que gerou muitos frutos, como o nascimento da banda Lactomia, em 1989, formada só de crianças carentes do bairro. Já em 1994, Brown criou a Associação Pracatum que, desde então, realiza trabalho permanente de desenvolvimento social no Candeal, que inclui cursos gratuitos para crianças e jovens.

O seu carisma com crianças foi descoberto por Xuxa em 2001, quando ele gravou a música “Duendes” para o filme “Xuxa e os Duendes”, do qual também participou. Em parceria com Guto Graça Mello, compôs a canção “Pererê Peralta” (Saci) para o Sítio do Pica Pau Amarelo, obra de Monteiro Lobato. Em 2018, Brown lançou a Série de Pertencimento Ambiental, em que os indiozinhos Paxuá e Paramim estreiam num programa paradidático inovador que inclui clipes e canções, lançado pela Brasil Sustentável Editora com autoria da educadora Priscila Morhy.

“Minha relação com as crianças existe porque não deixo morrer a criança que existe em mim. É na criança que encontro a brincadeira, o espontâneo e a própria liberdade de fazer as coisas. A criança não mede sinceridade, diz abertamente. Na criança, não há resíduos de rancor. Nela tudo transborda e eu busco essa fluência”, arremata o músico.

SERVIÇO:

Lançamento Álbum – Carlinhos Brown

“Paxuá e Paramim em: A floresta dos rios voadores”

Data: 21 de agosto

Onde: Plataformas digitais

FAIXAS:

1 - Natureza Família - Carlinhos Brown

2 - Paxuá e Paramim – Carlinhos Brown

3 - Do Alto Lar - Carlinhos Brown / Milla Franco

4 - Ainda Há - Carlinhos Brown / Milla Franco

5 - Desequilibrado - Carlinhos Brown / Milla Franco

6 - Quem Disse - Carlinhos Brown/Arnaldo Antunes

7 - Criança Dourada - Carlinhos Brown / Milla Franco

8 - Jururu tá feliz - Carlinhos Brown / Milla Franco

9 - O Planeta Azulzinho - Carlinhos Brown / Milla Franco

10 - Mãe da Humanidade - Carlinhos Brown/Mouryfé

Live “Carlinhos Brown Kids – Proteja-se e cuide do seu planeta”

Data: 22 de agosto (sábado)

Horário: 16h

Transmissão online: YouTube Paxuá e Paramim

Transmissão TV Aberta: TVE BAHIA, TVT São Paulo, TVE Espírito Santo, TV Aperipê Sergipe, TV Cultura do Pará, TVU do Rio Grande do Norte, TVU de Pernambuco