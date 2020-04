Carlinhos de Jesus e esposa contraem coronavírus: 'é avassalador'

O coreógrafo Carlinhos de Jesus revelou que ele e a esposa, Raquel, estão com coronavírus. O anúncio foi feitou na manhã desta quarta-feira (22) através de um vídeo. Segundo ele, é uma doença “avassaladora”. Os dois estão em tratamento em casa.

“Desde o início da quarentena estamos em casa, com todo cuidado, sem receber visitas. Saímos uma vez para ir ao supermercado e acho que contraímos ali. Fomos com todo cuidado, com máscara, às 6h30 da manhã, com o supermercado vazio”, contou o coreógrafo.

Abatido, ele contou sobre os sintomas que sentiu: "Muita dor, febre altíssima e dificuldade de respirar".

Mais de uma vez, ele pediu que todos permaneçam em casa até que uma solução definitiva seja encontrada pelos órgãos públicos.

"Se cuidem, fiquem em casa. Não é uma doencinha qualquer", destacou ao fim do vídeo.