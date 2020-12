Carlinhos Maia faz Natal com aglomeração e gera revolta na internet

Uma festa de Natal promovida pelo humorista Carlinhos Maia gerou revolta na internet. A festa, realizada em Penedo, Alagoas, reuniu diversos famosos, neste sábado, 19. Em meio ao aumento do número de mortes causados pela covid-19 em todo o país, a festa gerou diversas criticas na internet e nos comentários nos perfis do humorista.

Em vídeos públicados na internet, diversos convidados aparecem aglomerados e sem máscaras. Entre as celebridades no evento, estavam os ex-BBBs Pyong Lee e Gabi Martins, além do cantor Tierry e diversos humoristas baianos.

O ator Vitor diCastro fez um post, no instagram, onde se mostrou indigando com a situação. "ESTOU CANSADO DEMAIS, antes eram as festas clandestinas, hoje tem milhares de stories e posts e sorrisos e 180 mil mortes", escreveu. O ator seguiu com questionamentos: "Que infuência é essa que ele faz promovendo uma festa com uma aglomeração tão grande, bebidas, shows com a pandemia a todo vapor???"





No Twitter, a revolta também foi grande. Carlinhos é um dos assuntos mais comentados da rede social neste domingo. O perfil de William Castro defendeu a prisão do humorista. "No mundo ideal, Carlinhos Maia, o marido, o dono do local e quem autorizou essa festa estariam na cadeia agora sem direito a fiança".

Sem citar o nome de Carlinhos Maia, Tatá Werneck pediu que as pessoas evitem festas. "Vamos ajudar o mundo fazendo a nossa parte! Não é momento para festas! Lição não aprendida, é lição repetida. Se não aprendermos com uma pandemia mundial, o que será preciso acontecer para termos responsabilidade coletiva?" questionou.

Reprodução

O perfil @talitacfe, que disse ser profissional de saúde, desabafou nos comentários de um post de Carlinhos Maia. "Estamos trabalhando até tarde em hospitais pra ver um desrespeito desses nessa festas. Dá vontade de desistir", disse. Outra internauta, no perfil @lusineia_paulo comentou: "um absurdo essa festa, um deboche com a cara das pessoas, em um ano que tanta gente perdeu emprego, tanta gente passando fome, tantas mortes..." O perfil @alana24 disse: "Festa patrocinada pelo Covid!!!! Dê o exemplo".

Outras pessoas ainda lembraram a morte da atriz Nicette Bruno, neste domingo, que contraiu covid-19 após uma visita inesperada de um parente, de acordo com depoimento da filha, a atriz Beth Goulart. Nicette estava em isolamento.

Carlinhos se defendeu antecipadamente

Na última sexta-feira, o humorista já havia falado sobre a festa no twitter e disse que tinha autorização da Secretaria de Saúde, além de número limite de pessoas e testes, dando a entender que os convidados seriam testados antes do acesso ao local.