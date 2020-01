Carlos Bolsonaro posta foto de filho de Thammy Miranda e Gretchen ameaça processá-lo

O deputado federal Carlos Bolsonaro fez um post em seu perfil no Twiiter que rendeu polêmica na rede. Ele postou uma foto de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, logo após o nascimento de Bento, filho do casal.

A cantora Gretchen, mãe de Thammy, se revoltou e respondeu à publicação, ameaçando processá-lo. "Vc realmente não tem um pingo de senso nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu q sou mãe dele", escreveu.

Ela ainda questionou o que motivou o deputado a fazer a postagem. "Qual foi o objetivo desse post ridículo na sua página? Vc precisa da imagem do meu filho pra fazer gracinha na internet, né? Queria poder assumir a sua posição e não pode. Triste né", completou.

(Reprodução/Twitter)

Na foto, Carlos não colocou nenhuma legenda. Alguns internautas reagiram com montagens de fotos do deputado com Thammy Miranda, apontando semelhanças físicas entre os dois. Outros afirmaram que a postagem do filho do presidente foi apenas uma brincadeira.