Carlos lesiona o joelho e desfalca o Vitória por dois meses

Revelado na Toca do Leão, o zagueiro Carlos desfalcará o Vitória por cerca de dois meses. Essa é a previsão do departamento médico rubro-negro, que identificou lesão de menisco lateral no joelho esquerdo do jogador. O atleta de 19 anos pisou em falso no treino de terça-feira (23), saiu de campo reclamando de dor e realizou exame nesta quarta-feira (24). De acordo com a assessoria de comunicação rubro-negra, o zagueiro passará por cirurgia na próxima semana.

Carlos começou a temporada no elenco principal do Vitória e chegou a ficar como opção no banco na estreia da Copa do Nordeste, contra o Fortaleza, no Barradão. Logo depois, foi cedido à já extinta equipe de aspirantes. Ele assumiu a titularidade no lugar de Dedé de imediato e estreou como jogador profissional diante da Juazeirense, dia 29 de janeiro, no Baianão.

O zagueiro enfrentou também Vitória da Conquista, Atlético de Alagoinhas, Bahia e só não encarou a Jacuipense porque no mesmo dia esteve entre os reservas do grupo principal no jogo contra o River-PI, pelo regional. Três dias antes, Carlos tinha sido mandado a campo por Geninho pela primeira vez, ao entrar no final do duelo perante o Ceará, na terceira fase da Copa do Brasil.