Cármen Lúcia está com coronavírus, diz revista

A ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), testou positivo para covid-19 na semana passada. A informação é da revista Época. De acordo com o veículo, a ministra está recolhida em sua casa em Minas Gerais e tem tido febre, mas não apresenta sintomas graves.

Por conta disso, nesta terça-feira, ela também não participou da sessão no STF. Telefonou para a secretária da sessão avisando que não poderia participar - a última sessão que ela participou foi a da posse de Luiz Fux.

A ministra é a nona autoridade que esteve na posse de Luiz Fux no STF, no último dia 10, e testou positivo. Também foram infectados o próprio Fux; Augusto Aras; Rodrigo Maia; Maria Cristina Peduzzi, presidente do TST; o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro; e os ministros do STJ Luiz Felipe Salomão, Antonio Saldanha e Benedito Gonçalves.