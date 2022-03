Carmo ganhará mostra de decoração assinada por Andrea Velame  

Com o tema “Social”, a Casas Conceito, em sua quarta temporada, será realizada em um dos bairros mais emblemáticos de Salvador: o Santo Antônio Além do Carmo. A mostra vai ocupar a antiga escola Divino Mestre, na Rua dos Perdões, e terá masterplan assinado pelo arquiteto Flávio Moura. As obras começaram na quinta-feira passada (17), para que, em 29 de agosto, seja aberta à visitação. O projeto será lançado no aniversário de Salvador, 29 de março.



“Minha ideia é oferecer à nossa cidade uma mostra que envolva cidadania e responsabilidade social, por isso escolhi esta escola, que estava há anos abandonada”, explica Andrea Velame, idealizadora da Casas Conceito. O plano é, após os 60 dias de exposição, devolver o espaço à sociedade.



No evento do dia 29, arquitetos e decoradores vão conhecer o local e o masterplan do evento, que terá 35 ambientes em 2 mil m². “Vamos extrapolar a área da escola, ocupar ruas e a praça. Vamos unir o mercado hoteleiro, gastronômico e museus que já funcionam na área, oferecendo um novo conceito para o bairro”, revela a empresária, que pretende transformar a Rua dos Perdões no Beco Santo Antônio.

Antiga escola Divino Mestre será cenário da Casas Conceito 2022

Festa concorrida

Primeira marca a se instalar na Alameda das Espatódeas, no meio dos anos 1990, a Florense abriu espaço para transformar o Caminho das Árvores em um bairro referência de alto luxo quando o assunto é Arquitetura e Decoração na capital baiana. Agora, para apresentar a nova loja totalmente repaginada, os empresários Camila Nunes Carneiro e Claudio Guillen Carneiro e a sócia da unidade baiana Fabiola Secchin promovem superfesta para convidados, no próximo dia 29 de março – aniversário de Salvador. “É um grande orgulho para nós da família Florense entregar esta unidade totalmente repaginada e moderna, seguindo nosso compromisso de aliar a tradição de mais de seis décadas no setor moveleiro com inovação”, nos disse Camila Carneiro. O evento terá assinatura da Licia Fabio Produções.

Visita especial

O empresário João Carlos Paes Mendonça, que se divide entre Recife (PE) e Portugal, onde mantém a Quinta Maria Izabel, na região do Douro, desembarcou na capital baiana durante a semana. Na quarta-feira aproveitou a manhã para uma série de reuniões no Salvador Shopping, onde também circulou acompanhado de assessores no entorno da praça de alimentação. João Carlos Paes Mendonça é dono do Grupo JCPM, que possui empreendimentos imobiliários, veículos de comunicação e diversos shoppings na Bahia, Pernambuco, Ceará e Sergipe. Na cidade, além do Salvador Shopping, também mantém o Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão.

Assinatura baiana

O ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso estrela o filme O Presidente Improvável, dirigido pelo documentarista Belisario Franca. A produção narra a trajetória do político que, em primeira pessoa, conta sua história, desde a infância até os dias atuais. O longa, que será lançado no próximo dia 28, em São Paulo, foi desenvolvido pela Giros Filmes, do publicitário baiano Maurício Magalhães. “O filme O Presidente Improvável, sobre a vida e pensamentos do ex-presidente FHC, chega em especial momento para o Brasil debater escolhas e modelos de uma sociedade que caminha para um futuro complexo”, nos disse Maurício.

Na Forbes

A baiana Saville Alves passou a integrar a lista de 20 mulheres inovadoras nas Agtechs da Forbes Brasil, em seu editorial Forbes Agro. A empreendedora é sócia e cofundadora da Solos - startup focada em desenvolver soluções para reduzir o lixo das cidades. Saville se destacou na lista da Forbes com o negócio que promove a economia circular por meio de experiências sustentáveis e mobilização de grande impacto, a exemplo do descarte correto das embalagens pós-consumo. “Fico feliz em representar nosso time, as cooperativas, parceiros e clientes que integram nossa rede e acreditam em um modelo de trabalho em que nada se desperdiça, tudo se transforma. Este reconhecimento pela Forbes traz projeção e reforça nosso compromisso de espalhar, nutrir e gerar atitudes sustentáveis que promovam a melhoria da qualidade de vida para todos”, nos disse.

Destaques da semana



O empresário Arno Kerckhoff esteve em Salvador por um motivo especial. Na quinta-feira, em Itapuã, inaugurou a primeira agência do Sicoob Coopermais na cidade. "Nosso propósito é levar justiça financeira e contribuir para o fortalecimento do cooperativismo de crédito”, disse em entrevista ao Alô Alô.

A oncologista Clarissa Mathias, da equipe do NOB Oncoclínicas, passou a integrar o Comitê de Mulheres para Oncologia da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO). “É com muito entusiasmo que assumo essa função”, declarou.

O chef Lomanto Oliveira, que comanda a cozinha do Fasano Salvador, foi apontado pela Vogue como um dos “chefs negros expoentes na cena nacional”. Natural de Jacobina, ele aposta em um estilo autoral que une, ao mesmo tempo, sutileza e sofisticação.