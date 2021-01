Carnatal anuncia atrações para o evento de 2 a 5 de dezembro

Impossibilitado de acontecer em 2020 por causa do covid-19, o Carnatal, um dos três maiores micaretas ou Carnaval fora de época do Brasil, promete voltar com toda força em 2021. Para isso, já confirmou as datas. O evento está planejado para acontecer de 2 a 5 de dezembro no entorno da Arena Das Dunas, o belo estádio da capital potiguar construído para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. A produtora Destaque, que organiza a festa, já escalou um time de estrelas da axé music para comandar os blocos de trios. Já foram anunciados as presenças de Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Léo Santana, Bell Marques, Ricardo Chaves, Parangolé, Alinne Rosa, Rafa e Pipo Marques. Segundo a produção do evento, ainda estão sendo negociadas as presenças de outros grandes nomes da cena musical baiana, que serão anunciados brevemente.





Gal Costa protagoniza série sobre a censura na Música Nordestina

Gal Costa e Úrsula Corona (foto Victor Carvalho-Divulgação)

O Silêncio que Canta por Liberdade é o nome da série protagonizada por Gal Costa, com estreia prevista para este ano. Dirigido pela atriz Úrsula Corona, o audiovisual documenta a censura sofrida pela música produzida na região nordeste, a partir de depoimentos de intérpretes, compositores, instrumentistas e produtores. No episódio sobre o movimento tropicalista baiano, Gal defende o livre-arbítrio dos brasileiros ao questionar interferências autoritárias, independente de ideologias. A artista também reflete sobre a sua estreia nos palcos em 1964, no Teatro Vila Velha, em Salvador, ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia.

O Silêncio que Canta por Liberdade é costurado por imagens de arquivo e documentos oficiais. A obra original é idealizada pela Sete Artes Produções e coproduzida com Luni Produções, SUPER 8 e Círculo Filmes. A direção geral é de Omar Marzagão e o roteiro final é de André Araújo, Ernesto Rheinboldt e Úrsula Corona.

Filha de Alain Tavares lança single em parceria com o pai

Filha do compositor Alain Tavares, a cantora e compositora Lari Tavares lança seu primeiro single do ano, Se Falasse, disponível nas principais plataformas digitais. Ela divide parceria na composição com seu pai, dono de grandes sucessos como Arerê, Namoro a Dois, Mimar Você, Cadê Dalila e Vumbora Amar, entre outros. “Trabalhar com meu pai é incrível, vê-lo compor me inspira desde criança, cresci com isso e hoje é um orgulho para mim estar dividindo parceria com ele. A música já existia no HD de Alaim, e Ivete quase gravou, não rolou e então substituímos algumas coisas até ficar como queríamos. É um trabalho muito especial, porque, além de ser uma das autoras da música, é a primeira música que eu participo diretamente da produção musical”, diz a artista. No lyric video que está incluso no projeto, o roteiro e direção ficaram por conta dela, a captação de imagens foi feita por Tarcisio Sampaio e edição por Iris Alves.









Samba em tempos de pandemia

Este ano, por causa da pandemia do coronavírus, a 8ª edição do projeto Conexão Samba Vivo acontece sábado, às 17h, através de uma live com a roda de conversa Samba em tempos de Pandemia, apresentação do grupo Samvela e participações das bandas Bambeia, Eterna Dimensão, Eduardinho FM e Negros de Fé; com direito a interprete de libras. Transmissão pelo canal oficial do Samba Vivo: www.youtube.com/channel/UCU-hNazxNviocU1LRYT_HMQ.









TUM-TUM-TUM*

1 O projeto Culinária Musical do afrochefe Jorge Washington está de volta. Agora, dentro do projeto de ocupacão e dinamizacão da Casa do Benin. Será a partir das 12h, neste sábado, no Youtube da Casa do Benin, com show de Dão (foto), performance poétca de Luciana Souza, que será acompanhada pelo músico Alex Jaga, e performance de dança com Nildinha Fonseca. Na mesa, o cardápio do dia será anduzada.

2. O cantor Tuca Fernandes comandará duas lives essa semana. Hoje, a partir das 19 horas, será a vez de recordar a história de um dos eventos mais intensos do Verão brasileiro, o CaboFolia. A live será realizada através das redes do próprio evento @cabofoliaoficial. Já no sábado, dia 23, a partir das 17h30, será a vez da transmissão ao vivo para reviver o We Are Carnaval – BH através do Youtube (www.youtube.com/ trioprodutora).

3 . O mestre e músico Gabi Guedes lança a WebTV Minuto Percussivo, onde compartilha seus conhecimentos sobre a tradicional arte dos atabaques e a sua relação rítmica com as religiões de matrizes africanas. O primeiro episódio conta a história do instrumento de percussão e sua tipologia com estreia no dia 1 de fevereiro, às 20h, no canal: youtube.com/ Gabi GuedesMusic, com exibição em tempo real e espaço para interação no chat.