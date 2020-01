Carnaval 2020: cadastro de veículos será reaberto nesta quarta (15)

Os moradores das zonas de restrição do Carnaval que perderam o prazo de cadastramento de veículos poderão solicitar as credenciais a partir desta quarta-feira (15). Os pedidos podem ser feitos até 21 de fevereiro.

A inscrição deve ser feita no piso L1 Oeste do Shopping Barra, no posto de atendimento montado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e pela Secretaria de Mobilidade (Semob). O balcão ficará na Praça de Alimentação e funcionará de acordo com os horários do centro de compras.

Além do credenciamento, o balcão dará informações sobre trânsito, como acessos às zonas de restrição, bloqueios e horários, e também sobre o sistema de transporte público, como linhas expressas para a festa, táxis e linhas de ônibus convencionais.

Haverá atendimento também na sede da Transalvador, nos Barris, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, exceto feriados. Quem optar pelo atendimento no local, poderá fazer a solicitação até o dia 25 de fevereiro.

No cadastramento presencial, a credencial é entregue na hora. É necessário levar o documento de identidade do morador e do veículo que será cadastrado. Também é necessário informar o IPTU juntamente ao CPF ou CNPJ do proprietário do imóvel. Cada residência terá direito a até dois veículos cadastrados.

O adesivo virá com dados impressos da placa do veículo e terá um chip eletrônico de identificação com informações sobre o veículo, imóvel ao qual pertence e a respectiva zona de restrição. Quem não possuir a credencial, tentar acessar uma zona diferente da sua ou utilizar a credencial num veículo com placa diferente da cadastrada será autuado pela fiscalização eletrônica caso circule durante o período de ativação dessas áreas de restrição.

“Nosso objetivo é melhorar a mobilidade dos moradores destes locais, diminuindo o transtorno causado pela grande quantidade de veículos nestas regiões, além de coibir o uso irregular destas credenciais por pessoas não autorizadas”, frisou o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Müller.

Credencial de morador

Quem já fez o cadastramento antecipado para receber as credenciais em casa começará a receber os adesivos a partir desta quarta-feira (15). O status da entrega pode ser consultado em dos postos de atendimento ou no site www.mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br. Caso o adesivo não seja entregue até o dia 9 de fevereiro, o morador deverá se dirigir ao balcão do Shopping Barra ou à Transalvador.

A partir do dia 19, será instalado um balcão no Salvador Shopping, com atendimento exclusivo para retirada das credenciais de Trânsito Livre. Os veículos que forem prestar serviço durante a festa deverão fazer a solicitação até o dia 17 de fevereiro no site www.mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br. Caso o pedido seja deferido, a credencial poderá ser retirada no posto de atendimento do estabelecimento até o dia 20 de fevereiro.