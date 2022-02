Carnaval adaptado: Museu de Arte Moderna recebe grupo carnavalesco no segundo dia de pré-Carnaval

O sol do segundo dia de pré-Carnaval não se pôs no Farol da Barra. Ele preferiu o Museu de Arte Moderna (MAM). Já faz dois anos que a folia não acontece, mas desta vez, a época não está passando em branco. O Bailinho de Quinta garantiu para alguns foliões saudosos, uma dose da energia que emana da maior festa de rua do planeta.

O evento de ontem contou com três atrações musicais: Faustão, Bailinho de Quinta e participação de Armandinho. A festa faz parte da programação do Baile Sollar Baía e vai até terça (1º), reunindo shows de diversos artistas para celebrar o Carnaval do jeito que dá, da melhor maneira possível.

O Baile Sollar está no espaço do MAM desde dezembro, com a intenção de promover diversos shows. Este mês, especialmente porque seria Carnaval, o evento está realizando sete dias de festa, assim como tradicionalmente se comemora na época da folia, de acordo com um dos organizadores, Rodrigo Melo.

De olho nos protocolos de segurança, todas as mesas da área de alimentação no local do evento, tinham um recipiente de álcool em gel 70%, disponível para os foliões. Na entrada, o passaporte de vacinação também era exigido.

A maioria dos colaboradores usava máscara de proteção, o que é obrigatório contra a covid-19. Já para os foliões, o item tinha data de validade, que terminava na entrada da festa. Alguns até chegavam usando a máscara, mas antes mesmo de apresentar o passaporte da vacina, já estavam sem a proteção.

As amigas Emine Franco, 29 anos, e Vivian Pires, 27, chegaram usando máscara e falaram da importância de exigir o cartão de vacinação, como forma de incentivo para que as pessoas completem o esquema vacinal.

"Não me sinto 100% segura, mas é um jeito de incentivar a vacinação de alguma forma. Nos lugares que eu vou ninguém nunca me pediu a identidade junto com o comprovante, aqui não foi o caso", comenta Emine. Depois da entrada, a expectativa para a festa aumentou. "Acho que vai ser uma delícia. Esse vai ser nosso Carnaval né? Para acalmar o coração", diz Vivian.

As festas de rua seguem proibidas em toda a capital, de acordo com o decreto estadual, como medida de proteção contra a disseminação da Covid-19. Mas eventos fechados podem ocorrer neste período, seguindo as normas de segurança estabelecidas no documento. É obrigatório o uso de máscara de proteção, a apresentação do passaporte de vacinação com o esquema completo, e o máximo de 1.500 pessoas no local.

O ambiente aberto e com vista para o mar da Bahia de Todos-os-Santos, completava a paisagem natural e exuberante com luzes e estandes coloridos na área do show, formando um cenário instagramável. O local comportou com folga o público estimado para a proposta de Carnaval adaptado.

A abertura do show ficou por conta do cantor Faustão. Na primeira melodia entoada pelo músico, o público voltou todos os olhos para o palco e a alegria tomou conta do ambiente. Assim como Elaine Luz, 43, e Lorena Moreira, 39, ninguém ficou parado.

As duas chegaram juntas e planejaram tudo de última hora, a fantasia e o ingresso foram comprados ontem, e destacam que foi uma boa escolha. "Viemos para ver o Bailinho de Quinta e o pôr do sol. Poder colocar a fantasia e curtir um pouquinho, já que o Carnaval tá cancelado", destaca Elaine.

A chegada da atração principal foi o que faltava para o clima de Carnaval alcançar o público de vez. O Bailinho de Quinta subiu no palco com um repertório carnavalesco e completou o show com a participação do cantor Armandinho.

"Chame Gente" , "Vida boa" e "Beleza Pura", foram as músicas escolhidas pelo rei da guitarra baiana. "A sensação de estar aqui é muito boa, principalmente quando a gente tem um público tão receptivo. Hoje eu sou uma participação, então eu entro fazendo os meus hinos, junto com o Bailinho, esse grupo que resgata a energia musical de todos esses carnavais", destaca Armandinho.

