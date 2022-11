Carnaval de Salvador: abertura oficial com Ivete Sangalo terá transmissão inédita da TV Globo 

Ivete Sangalo (Foto: Rafa mattei/Divulgação)

O Carnaval de Salvador 2023 promete. O desfile do trio sem cordas da cantora Ivete Sangalo na abertura oficial da folia baiana terá transmissão inédita da TV Globo. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, o canal de televisão irá transmitir a apresentação em janelas nacionais.

Com apresentação marcada para a quinta-feira de Carnaval, no circuito Dodô (Barra/Ondina), o trio da artista terá o nome de um dos seus programas na TV Globo, o Pipoca da Ivete, e será produzido pela IESSI Music Entertainment – empresa que administra a carreira da cantora - e apoiado pela Saltur. A emissora de televisão também é um dos patrocinadores do desfile.

Danielly Strelow e Bernar Lisbôa (Foto: Elias Dantas)

Histórias em quadrinhos

A indústria das HQs no Brasil tem evoluído e alcançado diversos públicos. Em Salvador, pessoas interessadas por este tipo de literatura tem, há cerca de quatro meses, uma livraria especializada para garimpar seus títulos: a Nona Arte Quadrinhos, localizada no Pituba Parque Center. O lugar trabalha com obras inéditas do formato HQ e, também, histórias adaptadas de livros e filmes originais. O negócio foi criado pelo casal Bernar Lisbôa e Danielly Strelow, ambos fãs de quadrinhos. Tanto que pensaram, inclusive, na forma de dispor os títulos para o melhor acesso do público. “Cada obra tem uma arte diferente, um papel e cores distintas, sem contar a diversidade de temas. Os livros não ficam empilhados e espremidos nas estantes, mas com as capas à mostra. É uma experiência em si”, explica a empresária. A livraria funciona de segunda a sábado. Os interessados também podem acompanhar as novidades no Instagram @nonaartequadrinhos.





Luiz Felipe Souza e Letícia Mathias (Foto: Elias Dantas/Divulgação)

Festa elegante

Letícia Mathias e Luiz Felipe Souza compartilharam sua felicidade com cerca de 400 convidados que assistiram a seu casamento no religioso, realizado no início da noite do último sábado, na Catedral Basílica de Salvador, no Pelourinho. A igreja, assim como o local da recepção – a casa da avó da noiva, Maria Helena Mendonça, foram ornamentados por Sonja Lopes e Núbia Caloula. O buffet ficou a cargo de Flavia Sampaio e a estrutura, com uma grande tenda climatizada, foi assinada pela TD Produções. O elegante cenário ficou lotado por muitos amigos. Demonstração de prestígio inconteste, retribuída com comida maravilhosa. E ninguém estava mais feliz do que os noiva e seus pais, Cristiana Mendonça Mathias e Luciano Mathias.

