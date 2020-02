Carnaval de Salvador terá espaço voltado para a cena artística negra

Palco Origens irá funcionar no Espaço Cultural da Barroquinha (foto: divulgação/@myphantomtoy)

Pela primeira vez, o Carnaval de Salvador terá um espaço voltado exclusivamente para a cena artística negra alternativa e independente. Trata-se do Palco Origens, que irá funcionar entre os dias 21 e 25 de fevereiro, a partir das 15h, no Espaço Cultural da Barroquinha.

O projeto, idealizado por um coletivo artístico, contará com apresentações de 35 atrações, como Larissa Luz, Nêssa, Mr. Armeng, O Quadro, Afrocidade e Cronista do Morro.

João Dória Júnior (Divulgação)

Presença confirmada

Mesmo com o crescimento do Carnaval de São Paulo, o governador João Dória Júnior não deixará de prestigiar a folia baiana. Em sua agenda, está bloqueada uma visita à Salvador, entre os dias 24 e 26 de fevereiro. Na ocasião, Dória deverá ser homenageado com almoços e jantares festivos.

Alô, alô, folia!

O Expresso 2222, comandado pela família Gil, ganhou um apoio de peso. A M. Dias Branco será uma das patrocinadoras do famoso camarote, localizado no circuito Barra-Ondina. Atualmente, a M. Dias Branco possui 14 fábricas, 13 distribuidoras e 16 mil funcionários.

Cristina Calumby (Alô Alô Bahia)

Destaque

A arquiteta Cristina Calumby, que coleciona um arsenal de projetos no estado - que vão desde apartamento a clínicas, passando por casas e empreendimentos comerciais - acaba de ser confirmada na capa da edição 71 da revista NDB.

Produzida pela pelo Núcleo de Decoração da Bahia, a publicação é uma referência no segmento de arquitetura e decoração.

Inventário

Com a desistência de Bebel Gilberto de continuar à frente do inventário de João Gilberto, foi nomeada para a função a advogada Silvia Regina Dain Gandelman. O nome de Silvia foi sugerido pelo Ministério Público.

Antônio Medrado (Alô Alô Bahia)

Badalo

A modernização dos sinos da Igreja do Passo, no Santo Antônio Além do Carmo, será apresentada durante missa, neste domingo, às 10h. A igreja, inaugurada em 1736, é uma das mais antigas da cidade e ficou conhecida mundialmente após ter sido utilizada como cenário do filme “O pagador de promessas”. A modernização dos sinos é fruto de uma parceria com o empresário Antonio Medrado, da Dona Empreendimentos. “Para nós, da Dona Empreendimentos, apoiar na modernização dos sinos da Igreja do Passo é afirmar nosso compromisso com a cidade de Salvador”, nos disse Medrado.

Vilas Altos do Trancoso (Divulgação)

Lançamento

A Bossa Nova Sotheby’s International Realty está lançando, em Trancoso (BA), o Vilas Altos de Trancoso. O empreendimento é composto por 19 casas e está localizado em frente à praia e a 350 metros do Quadrado. A arquitetura é assinada por Gui Mattos.





Visibilidade

As grandes marcas aproveitam o Carnaval para desenvolver campanhas criativas. É o caso da Uber, que lançou uma ação com foco no combate ao “assédio, atos de racismo, LGBTfobia ou qualquer outro tipo de violência”. A campanha irá ficar nas ruas até o final de março para conversar com os foliões que pedem um Uber na hora de voltar da festa e lembrar a todos que discriminação e assédio são crimes.

Alô Alô Paulo Pamplona, Rafael Valente, Rafael Cunha Guedes, Claudio Cunha e Thiago Holtz. Beijo, beijo e Maria passa na frente!