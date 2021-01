Carnaval e São João não devem acontecer este ano, acredita secretário de Turismo

A realização de festas populares como Carnaval e São João este ano não é muito provável, reconheceu o secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, na segunda-feira (11). Para ele, é muito difícil que as festas aconteçam, mesmo em datas diferentes das tradicionais.

"Particularmente, eu não acredito que a gente vai ter São João, eu não acredito que a gente vai ter Carnaval esse ano. Mesmo não sendo em fevereiro, como já foi anunciado, (mas) em outra data", disse ele em entrevista na segunda-feira (11) ao Bahia Notícias no Ar, na Salvador FM.

"Vocês devem lembrar bem que todo Carnaval tem aquele vírus que justamente chamam da música do Carnaval. Você come pouco, você dorme pouco, você toma chuva, você se aglomera... E tudo o que o vírus quer nesse momento é aglomeração", comentou o secretário. "Eu já disse isso muitas vezes, que a gente não vai ter Carnavaol esse ano. Eu torço muito que a gente tenha um verão de 2021 pra 2022 muito parecido do que a gente tinha antes da pandemia, talvez com festas grandes como a gente tinha, e com o Carnaval de 2022".

Além de ser alegria para muitos foliões baianos e turistas, o Carnaval representa também circulação de dinheiro em Salvador. Fausto afirmou que os cálculos ainda não foram concluídos, mas o prejuízo pela não realização da festa ultrapassa R$ 1 bilhão.

A Bahia não teve São João já em 2020, quando a tradicional festa foi suspensa por conta da pandemia de covid-19. Já o Carnaval aconteceu - o primeiro caso da doença foi confirmado em março. Este ano, a festa está suspensa, sem data definida.