Carnaval: homem se envolve em briga, atira e fere três pessoas no Centro

A Polícia Civil investiga a ocorrência com três pessoas feridas por disparos de arma de fogo nas pernas. O caso aconteceu, na noite de segunda-feira (24), no circuito Osmar (Centro), na região do São Bento.

Câmeras da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) flagram a ação. "Informações preliminares indicam que um policial fora de serviço teria se envolvido em uma briga e efetuou os disparos. As vítimas foram atendidas em um posto médico no próprio circuito e depois encaminhadas para o HGE. Nenhuma corre risco de morte", afirmou a SSP-BA.

Na noite desta terça-feira (25), a SSP divulgou outra nota informando que o homem na verdade é um detento que usava uma tornozeleira eletrônica no momento do crime. Os investigadores usaram o GPS do aparelho para localizar o suspeito.

A confusão aconteceu durante a apresentação da banda O Poeta no bloco As Kiviteiras. A assessoria do O Poeta informou ao CORREIO que "a banda foi contratada pelo bloco e na hora fazia o show e por isso não viu o que aconteceu".

Já a direção do bloco As Kuviteiras informou que ainda não tomou conhecimento da situação, mas que está à disposição para esclarecimento dos fatos.