Carnaval Pipoca: Anitta e Ivete Sangalo puxam trios sem corda; veja os dias

O folião pipoca pode comemorar o anúncio de mais 200 atrações gratuitas no Carnaval de Salvador. Os trios vão sair nos circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande), tendo entre as principais nomes do cenário nacional como Anitta, que toca na segunda-feira, na Orla, e Ivete Sangalo, que arrasta multidão sem cordas no Centro, na terça.

Os fãs de pagode também poderão curtir Léo Santana, Psirico e Parangolé de graça neste Carnaval.

A programação gratuita patrocinada pelo governo do estado também inclui o circuito Batatinha (Pelourinho), e foi divulgada em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (13).

No circuito Dodô, as atrações gratuitas saem todos os dias de Carnaval. Já no Campo Grande, os foliões pipoca podem curtir a folia gratuita na quinta, sábado, domingo, segunda e terça-feira de folia.

De sexta a segunda, o circuito Batatinha recebe shows gratuitos. No Pelourinho, ainda tem apresentações nos palcos dos largos do Pelourinho, Pedro Archanjo, Tereza Batista e Quincas Berro D’Água.

Confira a programação anunciada (sujeita a alterações).

TRIOS SEM CORDA

CIRCUITO DODÔ (Barra):

Quinta-feira (20): Bell Marques Solange Almeida Cheiro Babado Novo Katê Sexta-feira (21): Saulo Anitta Daniela Mercury Rafa e Pipo Papazoni Trio da Huana Yago Sábado (22): Luiz Caldas Jau Afro punk Afro Cidade Amanda Santiago Fit Dance Nata do Samba Trio Respeita as Mina: Aya Bass





Domingo (23): Luiz Caldas Aline Afro Punk Baiana System Luana Monalisa Genard Paulinho Boca Projeto Cid Guerreiro de Jesus Segunda (24): Duas Medidas Tayrone Carla Cristina Terça (25): Parangolé La Fúria Denny Luana Monalisa Teus Santos Nata do Samba

CIRCUITO OSMAR (Campo Grande):

Quinta-feira (20): Leo Santanna Parangolé Psirico Sábado (22): Rosy e Banda Domingo (23): La Fúria Attooxxa Segunda-feira (24): FitDance Terça-feira (25): Ivete Sangalo Daniela Mercury Duas Medidas

CIRCUITO BATATINHA (PELOURINHO)

RUAS - PROGRAMAÇÃO– CARNAVAL 2020

22.02 |Sábado

LOCAL HORÁRIO ATRAÇÃO Ruas do Centro Histórico 16h|19h Escola de Samba Unidos de Itapuã (Bandão) Ruas do Centro Histórico 16h|19h Banda Percussiva Som do Timbal (Bandinha de Percussão) Ruas do Centro Histórico 16h|19h Batida no Pelô (Bandinha de Percussão) Folia Mamulengo (Performance) Ruas do Centro Histórico 16h|19h Banda Recordar (Bandinha de Sopro e Percussão) Koru Cia de Dança (Performance) Ruas do Centro Histórico 16h|19h Bandão Aurora (Bandão) Folia de Erê (Performance) Ruas do Centro Histórico 19h|21h Bandão do Farias (Bandão) Cia de Danças e Folguedos (Performance) Ruas do Centro Histórico 19h|21h Turma do Bassa (Bandão) Filó Brincante (Performance) Ruas do Centro Histórico 20h|22h Paroano Sai Milhó (Bandinha de Corda e Percussão)

23.02 | Domingo

LOCAL HORÁRIO ATRAÇÃO Ruas do Centro Histórico 16h|19h Escola de Samba Unidos de Itapuã (Bandão) Ruas do Centro Histórico 16h|19h Banda Percussiva Pérola Negra (Bandinha de Percussão) Ruas do Centro Histórico 16h|19h Banda Afrodescendentes (Bandinha de Percussão) Folia Mamulengo (Performance) Ruas do Centro Histórico 16h|19h Batida no Pelô (Bandinha de Percussão) Ruas do Centro Histórico 16h|19h Koru Cia de Dança (Performance) Ruas do Centro Histórico 16h|19h Folia de Erê (Performance) Ruas do Centro Histórico 19h|21h Bandão do Farias (Bandão) Cia de Danças e Folguedos (Performance) Ruas do Centro Histórico 19h|21h Turma do Bassa (Bandão) Filó Brincante (Performance) Ruas do Centro Histórico 19h|21h Orquestra Os Franciscanos (Bandinha de Sopro e Percussão) Ruas do Centro Histórico 19h|21h Bandinha Folia de Momo (Bandinha de Corda e Percussão)

Carnaval do Pelô - 2020

Programação - Microtrios

MICROTRIOS CIRCUITO DATA HORÁRIO BANDA MARANA Batatinha |Terreiro de Jesus 21.02|SEXTA 19h|23h TUK TUK SONORO & SYLVIA PATRICIA Batatinha |Terreiro de Jesus 21.02|SEXTA 16h|20h LOS CUATRO Batatinha |Terreiro de Jesus 23.02|DOMINGO 16h|20h RURAL ELÉTRICA Batatinha |Terreiro de Jesus 22.02|SÁBADO 16h|20h MAIRA LINS - BUTECO ELÉTRICO Batatinha |Terreiro de Jesus 22.02|SÁBADO 19h|23h MICROTRIO IVAN HUOL - EM ÁGUAS Batatinha |Terreiro de Jesus 24.02|SEGUNDA 16h|20h

Carnaval do Pelô - 2020

Programação - Nanotrios

NANOTRIOS CIRCUITO DATA HORÁRIO BIKE AXÉ Batatinha |Terreiro de Jesus 22.02|Sábado 16h|20h PELÔ BOSSA REGGAE Batatinha |Terreiro de Jesus 24.02|Segunda 15h|19h COLETIVO DI TAMBOR Batatinha |Terreiro de Jesus 23.02|Domingo 15h|19h RIXÔ ELÉTRICO Batatinha |Terreiro de Jesus 22.02|Sábado 17h|21h





