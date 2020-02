Carnaval pode ter vinho, sim!

Espumantes, bancos e rosés podem ser ótimos aliados para folia em casa (foto/Paula Theotonio)

Suor, calor, música alta, clima de pegação no ar… À primeira vista, pode parecer que vinho não tem muito a ver com a folia de Carnaval. Mas eu garanto a você que tem, sim!

Os espumantes, brancos e rosés jovens podem ser excelentes aliados para festinhas caseiras e esquentas carnavalescos devido ao seu frescor. Neste período, os borbulhantes elaborados pelo método charmat vêm com força, além dos exemplares da região de Vinho Verde DOC — que contém um leve toque natural de gás carbônico.

Os nossos amados vinhos também podem virar ingredientes de diversos drinks divertidos, saborosos e perfeitos para serem bebidos geladinhos, sem culpa. Nesta matéria, confira 4 receitas que usam diversos estilos da bebida — até Vinho do Porto!

Os vinhos em lata são apontados como grande novidade para o Carnaval de 2020. Há pelo menos quatro marcas nacionais e uma estrangeira produzindo a bebida enlatada, com o diferencial de serem práticas: não há necessidade de carregar taças, saca-rolhas ou quaisquer apetrechos.

Há pelo menos quatro marcar nacionais de vinhos em lata (foto/Alex Woloch/divulgação)

Entre as opções mais fáceis de serem encontradas para venda online, estão as marcas brasileiras Vivant Wines (Chardonnay, Cabernet com Merlot e o rosé de Syrah com Pinot Noir) e Let’s Wine (Chardonnay e o rosé, de Chardonnay e Cabernet Sauvignon).

Para depois do Carnaval, tenho uma dica: a segunda edição do Vin Première Famiglia Valduga em Salvador. O evento, que acontecerá a partir das 18h do dia 26/03, no Yacht Clube da Bahia, promete ser uma verdadeira imersão no mundo do vinho. Na ocasião, o público poderá participar de um circuito de degustação dos melhores produtos do Grupo Casa Valduga, que possui um diverso portfólio para além da bebida de Baco.

Os visitantes poderão apreciar vinhos e espumantes da Casa Valduga e Ponto Nero (muitos deles premiados mundialmente), e as cervejas especiais da Cervejaria Leopoldina, tudo isso harmonizado com os deliciosos itens gourmet da Casa Madeira.

Além dos rótulos brasileiros, os enófilos poderão ainda degustar vinhos de diversas partes do mundo, representados no Brasil com exclusividade pela Domno Importadora, outra marca do grupo. Produtores internacionais estarão presentes no evento, assim como o CEO do grupo Eduardo Valduga, que representará a família.

Todos os rótulos apresentados durante o evento estarão à venda com descontos especiais. Os ingressos, que dão direito à degustação dos produtos das vinícolas participantes, uma taça, buffet de frios, queijos, pães e antepastos, além de serviço de estacionamento com manobrista, estão à venda exclusivamente pelo site.

O público ainda poderá participar de uma degustação Master Class, que será exclusiva para apenas 30 pessoas. Além dos vinhos degustados no salão principal, serão apresentados, a partir das 20h, num espaço reservado, ícones do grupo, entre eles os mais premiados na última edição do Descorchados, publicação anual do enólogo chileno Patricio Tapia. Entre os vinhos exclusivos estão Ponto Nero Icon, Casas del Bosque Pequeñas Producciones Syrah, Era (sem adição de conservantes – SO2 Free), Sur Lie Rosé e Storia.