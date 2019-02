Carnaval quatro patas: 7 sugestões de fantasias para seu pet cair na folia

A lindona Sasha de Carmen Miranda no bailinho do Barra (Foto: Divulgação)

Se liguem, seus cabras! Está aberta a temporada de bailinhos pet neste Carnaval. Ontem mesmo soube que a folia no Shopping Barra foi de lascar! Daqui para frente, não vai faltar oportunidade para botar aquela fantasia. Hoje tem outro bailinho, no Mundo Pet, Rio Vermelho.

Hoje tem Bailinho no Mundo Pet (Foto: Divulgação)

Por isso, chamamos alguns blogueiros de quatro patas para inspirar vocês. Athena, Thor, Gigio, Nicinha, Eva e Melissa vestiram-se com as suas melhores fantasias, sejam elas de “grife” ou simplesmente montadas por conta própria ou até com material reciclável.

Nas fotos, nossos modelos dão só uma amostra do que teremos na próxima coluna, antecipada para terça-feira. Faremos uma matéria de serviço completa sobre o que fazer com o seu cachorro no Carnaval.

Indicaremos hotéis para cães, petsitters, passeadores, clínicas 24 horas, além de uma lista de locais onde vocês podem encontrar as melhores fantasias. Enquanto isso, vão sentindo o gostinho de folia pet com as sugestões de fantasias abaixo:

Athena

Unicórnia linda saiu baratinho (Foto: Divulgação)

Raça: Golden Retriever

Fantasia: Unicórnia

Valor gasto: R$ 25

A Golden Retriever Athena aposta na fantasia mais popular do ano passado para abalar também este ano. Essa unicórnia linda foi montada com peças básicas, baratinhas. A tutora, Kelly Perez, gastou R$10 na passadeira e mais uns R$15 no tecido de tule para fazer a saia e cobrir as patas. Ficou incrível!

Thor

Haja criatividade: Thor virou carro de bombeiro (Foto: Divulgação)

Raça: Labrador

Fantasia: Carro de Bombeiro

Valor gasto: Material Reciclável

O labrador Thor é campeão de desfiles de fantasias. A criatividade de sua tutora, Gabriela Ventura, já o vestiu até de carro de bombeiro. Mais recentemente, Thor virou Carmen Miranda. Vale a pena a visita ao perfil dele no Instagram.

Gigio

A elegância e simplicidade do havaiano Gigio (Foto: Divulgação)

Raça: Yorkshire

Fantasia: Havaiano

Valor: R$ 10

Gigio é uma estrela! Com mais de 120 mil seguidores no Instagram, ele se veste das formas mais curiosas. Mas, também sabe prezar pela simplicidade. Neste Carnaval, Gigio sugere a fantasia de havaiano. Mas no perfil dele no Instagram tem muitas outras opções.

Nicinha

A super poderosa Nicinha com seu modelito (Foto: Divulgação)

Espécie: Coelho

Fantasia: Mulher Maravilha

Valor: R$ 59

Essa coelhinha fofíssima se infiltrou aqui no universo dos cães para mostrar que outras espécies também gostam de Carnaval. Sucesso em vários eventos pet, Nicinha até já desfilou nas passarelas da vida. Sua tutora, Thaís Borges, tem que se virar para achar fantasias. Normalmente, faz adaptações de roupas para cães. No caso da fantasia de Mulher Maravilha, comprada no Mundo Pet, valeu muito!

Lampião

Lampião e Maria Bunita vão para a folia à caráter (Foto: Renato Santana Santos)

Raça: Vira-lata

Fantasia: Cãogaceiro

Valor: R$ 30

No meu caso, só tenho uma fantasia mesmo: a de Cãogaceiro! Eu e Maria Bunita vamos para folia vestidos de nós mesmos. Adaptei um chapéu de couro para criança comprado na Avenida 7 de Setembro. É preciso arrumar uma maneira, com elástico ou cordão, para fixar bem o chapéu.

Eva Bull

Capitã América Eva Bull (Foto: Divulgação)

Raça: Buldogue Francês

Fantasia: Capitã América

Valor: R$92

Eva Bull tem mais de 85 mil seguidores no Instagram e está sempre muito bem alinhada. Nesta Carnaval, vestida pela @dudog_vest, ela vai de Capitã América.

Melissa

Essa é Melissa, mas tambpem pode chamar de Minnie (Foto: Divulgação)

Raça:Yorkshire

Fantasia: Minnie

Valor: R$ 49

Blogueirinha das mais badaladas, Melissa Melo Dog tem quase 30 mil seguidores no Instagram. Ela sugere a fantasia de Minnie, que comprou na Gang da Mel .