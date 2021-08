Carnavalito confirma realização em 2022 e ganha mais um dia na Arena Fonte Nova

Barões da Pisadinha é uma das atrações do Carnavalito 2022 (Divulgação)

Devido ao sucesso das edições anteriores, o Carnavalito, que acontece durante o Carnaval, na Arena Fonte Nova, anuncia um dia a mais na programação para 2022. Em sua terceira edição, serão três dias de folia: sexta, sábado e segunda-feira. As bandas baianas Os Barões da Pisadinha e Harmonia do Samba, que irão se apresentar no trio-elétrico pranchão, são as primeiras atrações confirmadas. O evento está com o cadastro de pré-venda aberto, com descontos, pelo site oficial da festa (www.carnavalito.com.br) e nas principais ticketeiras. O

Os foliões podem escolher o setor Atrás do Trio e o Camarote Open Bar, para curtir os grandes artistas do cenário nacional, um mix de ritmos que já é tradição da folia. A política de cancelamento do evento será diferenciada e a compra de ingressos poderá ser cancelada até 30 dias antes da realização da festa, sem a cobrança de taxas e multas. O Carnavalito tem acesso controlado e será realizado obedecendo todos os protocolos vigentes de biossegurança das autoridades sanitárias.

Jorge Alfredo grava série sobre territórios da Bahia

Jorge Alfredo e a equipe dos programas (Divulgação)

O cantor, compositor e cineasta Jorge Alfredo ganhou o edital da Ancine e está produzindo uma série de 27 episódios semanais de 26 minutos que serão exibidos pela TVE e tem como tema a diversidade dos 27 territórios de identidade baianos. Em conversa com a coluna, ele explicou como será o trabalho: “A nossa proposta é realizar um episódio sobre cada um dos territórios de identidade. Com apenas uma exceção: o 1º episódio abrangerá os territórios Costa do Descobrimento e Extremo Sul, para que possamos dividir o território Metropolitano Salvador em dois; já que Salvador está dentro do mesmo território de cidades como Mata de São João e Camaçari. O 2º episódio tratará da Cidade de Salvador e as Ilhas. Imaginamos utilizar também bastante cenas aéreas e mapas animados para falar dos territórios. Pretendemos gravar os depoimentos em locais que sejam também 'personagens' e dialoguem com o que está sendo dito", contou. Nessa empreitada, ele conta com as colaborações de Antonio Risério e Gustavo Falcón.

Uma constelação para homenagear os 87 anos de João Donato

Gilberto Gil, João Donato e a produtora baiana Jô, em Montreux, na Suíça (Foto: Divulgação)

Autor de clássicos da MPB com diversos parceiros, incluindo Caetano Veloso (A Rã) e Gilberto Gil (A Paz) o compositor e pianista João Donato, nascido no Acre, comemora seus 87 anos com uma grande homenagem de seus muitos amigos. Foi tanta gente querendo participar que a casa de shows Blue Notes (Rio de Janeiro) distribuiu em duas noites as mais de 30 homenagens, carinhosamente organizadas pela amiga e produtora @oreiroregina: sexta-feira ( 20) , às 21h, acontece “a primeira live da constelação de músicos e intérpretes que eu tenho a sorte de chamar de amigos"; e dia 27, às 21h, com mais uma dose de amigos da MPB que serão revelados em breve. A renda, arrecadada por meio de ingresso solidário, será revertida para o Retiro dos Artistas (@retirodosartistas.org.br) . Estou muito feliz e grato com tudo isso. Assistam em no YouTube/bluenotesp” comemorou Donato. Entre os convidados estão Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Fernanda Takay, Fafá de Belém, Roberto Menescal, Nelson Motta, Sérgio Mendes e Tereza Cristina.

Convidados especiais de Alexandre Pires

O cantor Alexandre Pires vai reunir um time de convidados para o cruzeiro que ele fará entre o Rio e São Paulo, de 26 a 29 de novembro. É o Navio do Alexandre Pires, que terá Seu Jorge, Xande de Pilares, Ferrugem, Daniel e Alcione entre outros.

TUM-TUM-TUM*

1 Tierry lança nesta sexta (20), mais oito faixas do DVD O Pai das Crianças. A saber: XVideos, Chorei no Cabaré, Stories, Me Cheira, Iphone 11, O Pai tá Off, Cabeça Branca e Até Conhecer Você. O produto marca a estreia do cantor e compositor na distribuidora Virgin. Tierry soma seis álbuns, dois bilhões de visualizações no Youtube e tem mais de 500 canções de sucesso nas vozes de grandes nomes da música brasileira.

2 Contrato da Paixão, novo single do cantor e multi-instrumentista baiano Thiago Pugas, o Pugah, que assina a letra e a música, será lançado nesta sexta (20) em todas as plataformas digitais. O single sai pelo Selo Candyall Music, de Carlinhos Brown, e une a batida do samba reggae e a modernização com elementos eletrônicos.

3 Uma série inédita de fotografias históricas da Bahia, especialmente de Salvador, é reunida e disponibilizada através do site Acervo Lázaro Tôrres (1941-2016) (www.lazarotorresfotografia.com) que será lançado no dia 27 de agosto. No mesmo dia, será realizada uma live no instagram (@lazarotorres_fotografo), às 19h, com a artista visual e pesquisadora Patrícia Martins, e Marthinha Böker, filha do fotógrafo.