Carne vermelha pede vinho na mesa, vale branco também

Untuosa fibrosa e macia a fraldinha pede tintos mais encorpados e com boa acidez (foto/divulgação)

Há algumas combinações entre comida e vinho que parecem ter sido pensadas por algum ser divino. E a carne vermelha é uma delas. As texturas, os sabores e o teor de gordura - que vão variando entre os cortes - são um excelente convite à experimentação com tintos e até brancos barricados.

De uma maneira bem geral, quando a proteína é bem fibrosa e suculenta, como picanha e os cortes de contrafilé, é legal ir em vinhos com bons taninos e mais corpo. Os vinhos uruguaios e argentinos de Tannat e Malbec, respectivamente, vão super bem aqui.

As carnes mais gordinhas e macias, por sua vez, pedem acidez mais alta. Tintos de países frios vão fazer bonito aqui; e dessas regiões você pode apostar em uvas como Cabernet Sauvignon, Syrah, Carménère e até Tempranillo, principalmente se a proteína tiver um sabor mais “forte”. Com as carnes magras, vinhos de corpo médio e até mesmo um branco barricado, bem encorpado e amanteigado, também caem super bem.

Pensando em todas essas possibilidades de combinação, há muitas casas de carnes que investem em boas adegas. É o caso do Barbacoa (Av. Tancredo Neves, 909, Caminho das Árvores), que instalou uma adega com 120 rótulos selecionados do Velho e do Novo Mundo.

Uma das pessoas que cuidam dessa seleção é o Anilton Silva, gerente do estabelecimento. Ele destaca que as bebidas made in Argentina e Chile são as preferidas entre os soteropolitanos para harmonizações com os clássicos do espaço; como Prime Rib, Assado de Tira, Bife Ancho, Bife de Chorizo, Fraldinha, Picanha Baby e T-Bone de Cordeiro.

Ao longo deste mês de março, os comensais poderão aproveitar o Festival de Vinhos Italianos e pedir rótulos com preços a partir de R$ 90. Minha escolha deste preço foi o Cantina di Solopaca Aglianico Beneventano IGP Tradizionale; um tinto leve, mas de taninos finos e excelente acidez, elaborado com a uva Aglianico — a casta mais antiga nativa da Itália.

A minha escolha para harmonizar com Bife de Chorizo e de Ancho foi este exemplar da uva Anglianico do sul da Itália (foto/Paula Theotonio)

Para acompanhar as carnes e o vinho, experimente à vontade as opções do buffet de saladas, frios e sobremesas, com mais de 30 variedades. Às sextas, se você estiver acompanhado de alguém que não come carne vermelha, a casa dispõe também de um buffet de peixes e frutos dos mar, com as opções que vão desde um Caldo de Peixe bem elaborado até um bom Bacalhau à Gomes de Sá. Tudo saborosíssimo!