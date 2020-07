Carol Magalhães prestigia reabertura do Fasano Rio

Foto: Divulgação

O Hotel Fasano Rio, localizado em Ipanema, reabriu neste final de semana, seguindo todos os protocolos necessários para esse período de pandemia. O local agora conta com selo SafeGuard, fornecido pelo Grupo Bureau Veritas, referência mundial em serviços de avaliação de conformidade e certificação em saúde e segurança.

Além disso, o hotel realizará a reabertura dos apartamentos de forma gradual, com operações e serviços limitados. Carol Magalhães esteve por lá, prestigiando o retorno do famoso spot. No Instagram, Carol revelou que já teve o novo coronavírus, em abril.