Carolina Dieckmann canta no Caldeirão do Huck e internautas detonam

A atriz Carolina Dieckmann foi uma das convidadas do Caldeirão do Hulk de sábado (11), mas algo diferente chamou atenção. Dessa vez, ela participou como atração musical do semanário.

Como parte de divulgação do projeto Karolkê, a atriz soltou a voz no programa, cantando músicas de Anitta, Marisa Monte e MC G15.

"A Carol sempre cantou e canta muito bem. Ela tem uma coragem de compartilhar o seu talento. Não é porque eu sou seu amigo, não. Mas a gente amou, parece uma festa. Foi muito, muito gostoso", elogiou Huck durante o programa.

A atriz explicou que se trata de um projeto para deixar todos à vontade. "É para isso mesmo, é para todo mundo se sentir à vontade. E acho que se eu realmente fosse uma cantora, talvez eu não conseguisse isso da plateia".

Mas apesar dos elogios de Huck, a cantoria de Dieckmann não agradou muito a internet. "Meu Deus, a versão de show das poderosas da Carolina Dieckmann que vergonha alheia", escreveu uma internauta. "Eu quero saber quem foi que disse pra Carolina Dieckmann que ela é cantora pqp nem com efeito a voz dela é bonita", criticou outra. "Carolina Dieckmann cantando é uma ótima atriz, será que ela não tem nenhum amigo de verdade pra ser sincero com ela?", decretou um terceiro.

Veja abaixo e seja você mesmo o juiz: