Carolina Ferraz é contratada pela Record para apresentar atração dominical

Dispensada pela TV Globo, Carolina Ferraz já está de casa nova. A atriz foi contratara pela Record TV e já estreia em julho à frente do programa 'Domingo Espetacular'. O contrato foi assinado com a emissora paulista nesta sexta-feira (19), três anos depois de ter sido desligada pela emissora carioca, segundo informações do jornalista Daniel Castro.

Carolina Ferraz vai dividir o programa dominical apenas com Edu Ribeiro. Patrícia Costa deixa o comando da atração e passa a apresentar a edição da meia-noite do boletim 'Jornal da Record 24 Horas'. Já Thalita Oliveira vai comandar o 'Fala Brasil' aos sábados.

As negociações para a contratação da ex-global se arrastam há um ano. Carolina está fora da TV desde o final de 2017, quando foi dispensada pelo canal GNT, onde apresentava o 'Receitas da Carolina'.

Em agosto daquele ano, ela teve seu contrato fixo com a Globo encerrado, depois de 27 anos de casa, e foi à Justiça pedindo uma indenização estimada em R$ 10 milhões.