Carrefour tem 5 dias para apresentar imagens do mercado onde casal foi agredido

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) deu, a partir desta quarta-feira (10), o prazo de cinco dias para que a Rede Carrefour apresente imagens do circuito de câmeras de segurança do mercado Big Bompreço de São Cristóvão, em Salvador. O pedido integra as apurações conduzidas pelo MP sobre a denúncia de agressão a um casal por suposto furto de pacotes de leite na semana passada.

A investigação está sob responsabilidade da 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos. O MP-BA deu o mesmo tempo de cinco dias para que a rede de supermercados preste esclarecimentos e a qualificação completa de funcionários envolvidos.

O caso também é investigado pela Polícia Civil.

O advogado do casal, Walisson Pereira, afirmou que os clientes têm sofrido ameaças por parte dos agressores. Segundo eles, os agressores são policiais contratados pelo supermercado para realizar a segurança do local.

O Bom Preço, que pertence ao Grupo Carrefour, informou ao CORREIO que não contrata policiais para atuar em suas equipes de segurança.

“Todo mundo está botando minha cara na televisão. Eu tenho um emprego de carteira assinada há um mês e já estão dizendo que sabem onde é o meu trabalho. Estão dizendo para a gente sair de onde a gente mora, porque os caras que foram demitidos podem fazer alguma coisa. Agora nós vamos ter que andar com medo, porque não sabemos quem é quem e eles eram policiais civis, andam armados”, disse a vítima em áudio ao advogado.

“Eu sei que eu estou errado, mas com uma criança pequena em casa e devendo dois meses de aluguel, sem ter para onde ir… Foi por necessidade mesmo. Mas o que ele deveria ter feito era levar a gente para a delegacia, que foi o que ele não fez. Espancou a gente”, disse o homem agredido, que se identificou como Jeremias. De acordo com ele, os dois chegaram a receber ameaças de morte dos agressores.

O casal foi humilhado e agredido no estacionamento do supermercado Bom Preço localizado ao lado do Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão. Os dois foram acusados de roubar pacotes de leite em pó. As agressões e constrangimentos foram filmados e publicados nas redes sociais, supostamente pelos próprios agressores.

Nas imagens divulgadas, um dos agressores pergunta à mulher "Por que você está aqui?", e ela responde que estava "precisando de coisas para a filha", e mostra a mochila. Em seguida, um dos homens dá um tapa em seu rosto. Ela tenta se proteger e o homem pede para que ela retire a mão do rosto. Depois, a outra vítima é mostrado sentado no chão e passa também por interrogatório, que inclui agressões no rosto.