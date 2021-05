Carregamento de sucata de cobre avaliado em R$ 1 milhão é apreendido na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carreta com mais de 30 toneladas de sucata de cobre, por fraude em documento fiscal, na noite da última quarta-feira (19) em Poções, no sudoeste da Bahia. A ação aconteceu durante fiscalização ostensiva que tem como foco o enfrentamento à criminalidade.

Por volta das 20h55, policiais abordaram uma carreta Mercedea-Benz modelo Actros, com placas de Contagem (MG). Ao verificar a documentação da carga transportada, os policiais constataram divergências nos dados declarados, o que configura crime fiscal e tributário.

Foi realizado consulta a Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz) que ao realizar a checagem nos sistemas informatizados verificaram que a empresa emissora da nota fiscal não existe no endereço cadastrado como contribuinte. A suspeita é que a empresa funcione apenas como fachada para a prática de crimes fiscais.

Foram apreendidos no total, 31.620 quilos do material que tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro. O motorista de 42 anos foi apresentado a fiscalização da Sefaz em Vitória da Conquista para os devidos procedimentos legais.