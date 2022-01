Carreta carregada de óleo diesel tomba na BR-101 e interdita a rodovia

Uma carreta carregada de óleo diesel tombou na BR-101, em trecho próximo à cidade de Eunápolis, no extremo-sul da Bahia, na manhã desta sexta-feira (21). O acidente aconteceu por volta das 11h30 e interditou completamente a rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte do óleo escorreu para a pista, sendo necessária a presença de equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), devido aos riscos existentes com o material inflamável.

Uma outra carreta esteve no local para fazer o transbordo do material restante na caçamba. Ainda segundo a PRF, o destombamento foi iniciado às 16h20 e segue em andamento.

A pista continua interditada até o fim dos trabalhos e não há previsão de liberação. Não há registro de feridos.