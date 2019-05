Carreta de Saúde leva atendimento gratuito em gastroenterologia para Poções e região

A cidade de Poções, no Sudoeste do estado, recebe até a próxima sexta-feira (3) o mutirão de cidadania ‘Destino Viver Bem’, projeto itinerante idealizado pelos Voluntários do Sertão focada em gastroenterologia, com atendimento médico especializado, incluindo a realização de exames para pelo menos 1.500 pacientes oriundos da fila de espera do SUS.

O atendimento na unidade móvel, que começou na segunda-feira (29) e atende cidadãos de cidades e localidades vizinhas (entre elas, Mirante, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Manoel Vitorino, Boa Nova, Planalto, Nova Canaã, Iguaí e Ibicuí), ocorre das 8h às 17h ao lado da Unidade de Pronto Atendimento de Poções.

A carreta da Saúde, idealizada pela empresa farmacêutica Takeda, conta com apoio de três médicos endoscopistas voluntários do Grupo Fleury, e tem coordenação técnica da ONG Horas da Vida. O projeto contará com mais de 300 voluntários, que atuarão no atendimento à população, que ainda poderá conferir palestras educativas e ações em prol da promoção da saúde, com distribuição de kits informativos.

O trio de endoscopistas faz parte de uma expedição de 40 voluntários do Grupo Fleury, entre médicos, técnicos e profissionais de diversas áreas de suporte, que estarão presentes em Poções, no mesmo período, para realizar exames de análises clínicas e de imagem e também ações educativas de conscientização sobre prevenção à Aids e gravidez na adolescência.

Serviço

Projeto “Destino Viver Bem”

Quando: Até 3 de maio

Horário: das 8h às 17h

Local: Poções (BA)

Endereço: Rua Ibicuí, 437 (ao lado da Unidade de Pronto Atendimento).