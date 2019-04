Carrinho de cachorro quente pega fogo durante Micareta de Feira

Foliões que curtiam a Micareta de Feira de Santana neste sábado (27) se assustaram com um princípio de incêndio no meio do circuito. Um carrinho de cachorro quente pegou fogo durante a festa. Uma pessoa inalou fumaça e teve que receber atendimento médico.

Princípio de incêndio foi debeleado por Corpo de Bombeiros (Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros estava realizando vistoria preventiva na festa quando avistaram o incêndio. Militares da Seção de Atividades Técnicas (SAT), do 2° Grupamento de Bombeiros Militar (2°GBM) utilizaram extintores de um camarote para debelar as chamas.