Carro atropela funcionários que trabalhavam em canteiro da Avenida Bonocô

Dois funcionários terceirizados que prestavam serviço para a Limpurb foram atropelados na tarde desta quarta-feira (11), na Avenida Bonocô. Segundo a Transalvador, o acidente aconteceu após o Shopping Bonocô Center, próximo ao Posto BR, antes da Estação Brotas do metrô, e deixou o tráfego lento nos dois sentidos da via.

Um veículo Renault Duster perdeu o controle no sentido centro, subiu no canteiro e atingiu as duas vítimas, parando no outro lado da avenida, no sentido da BR-324. As vítimas trabalhavam no corte da grama quando o acidente aconteceu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local e encaminhou um homem de 41 anos, com ferimentos na perna e no braço, para o Hospital Geral do Estado (HGE). A segunda vítima foi atendida pelo Salvar, do Corpo de Bombeiros. O CORREIO aguarda um retorno da assessoria.

O trânsito já foi normalizado na avenida.

Imagem da câmera da Transalvador mostra interdição total da via na hora do acidente (Reprodução)